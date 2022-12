Vazamento revela jogos PS5 e PS4 anteriormente gratuitos – Multiplayer.it

Deve demorar alguns dias para o anúncio oficial, mas enquanto isso, eu Jogos grátis para PS5 e PS4 afiliado PlayStation Plus para Janeiro de 2023 Parece ter sido revelado por meio de um vazamento e, dada a confiabilidade da fonte, definitivamente vale a pena investigar.

Portanto, a lista de jogos deve ser assim:

A fonte do vazamento é o habitual Billbil-kun no fórum Dealabs, que praticamente se tornou um contextos Nos últimos anos, com a precisão que você sempre previu com anúncios como este, quase podemos transferir esses jogos para o serviço de assinatura da Sony com certeza.

Star Wars Jedi: Ordem Caída é um excelente jogo de ação em terceira pessoa centrado no universo Star Wars, que conta a história de Cal Kestis, o último Jedi que sobreviveu à Ordem de Eliminação Total 66. Forçado a viver incógnito, ele redescobrirá o caminho da Força e mais uma vez empunhará o sabre de luz para lutar contra o Império após um evento dramático, que dá uma nova esperança à rebelião. A sequência de Star Wars Jedi: Survivor acaba de ser anunciada.

Fallout 76 é um MMORPG da Bethesda e Zenimax baseado na popular série pós-apocalipse. Após um início bastante difícil, o jogo se recuperou graças ao longo e amplo suporte demonstrado pelos desenvolvedores, e recentemente atingiu 13,5 milhões de jogadores, o que indica o excelente estado dos internautas, portanto, esta pode ser uma excelente oportunidade para se lançar neste mundo .

Axioma Verge 2 Em vez disso, é um jogo indie de Thomas Happ, um jogo de ficção científica metroidvania com um visual 2D da velha escola. Após o excelente primeiro capítulo, este segundo capítulo pega a estrutura geral e a expande ainda mais, oferecendo algumas novas ideias interessantes.

Lembre-se queAnúncio oficial Em janeiro de 2023, os jogos do PlayStation Plus deveriam ocorrer na quarta-feira, 28 de dezembro neste momento, com lançamento provável em 3 de janeiro de 2023, mas neste momento, também considerando os feriados intermediários, pode haver diferenças nisso.