Sem jogos na segunda quinzena de dezembro de 2022, confirma a Microsoft – Multiplayer.it

CATÁLOGO Passe de jogo para PC e Xbox Não daremos boas-vindas a novos jogos em Segunda quinzena de dezembro de 2022. A confirmação vem de Megan Spurr, também conhecida como “Melissa McGamepass”, a profissional de marketing social da comunidade do serviço da Microsoft, que explicou que não haverá mais novas entradas para o serviço pelo resto do ano, dando aos assinantes uma data de 2023.

“Infelizmente, não há mais anúncios de Game Pass este ano. Voltaremos com mais em janeiro”, escreveu Spurr no Discord, conforme relatado por Idle Sloth no Twitter.

Dado que hoje é 23 de dezembro e ainda não houve um anúncio clássico no site oficial do Xbox, suspeitávamos um pouco, mas agora chegou uma confirmação praticamente oficial. No entanto, é uma pena que alguns dos acréscimos significativos à celebração do Natal tenham sido mais apreciados pelos assinantes no final do ano.

De fato, 2022 para PC e Xbox Game Pass foi um ano decididamente positivo mesmo sem os apelos de grandes exclusivos do Xbox Studios, sem prejudicar o Pentiment. Por exemplo, apenas nos últimos meses, vimos entradas no catálogo Scorn, A Plague Tale: Requiem, Persona 5 Royal, Return to Monkey Island e High on Life. Este último até se tornou o maior lançamento do serviço em 2022 para um jogo de terceiros.

Resta esperar o ano novo para descobrir os próximos jogos que chegarão ao PC e Xbox Game Pass, enquanto isso podemos aproveitar a oportunidade para restaurar o backlog.