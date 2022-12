PS5 e Xbox Series X não conseguem pelo terceiro Natal consecutivo, geração atual lutando para se conectar – Nerd4.life

PS5 e Xbox Series X. Pelo terceiro aniversário consecutivo, eles ainda estão Difícil de encontrar nas lojas, com muitos usuários que basicamente ficarão com a boca seca este ano também. O aumento da produção e dos estoques não foi suficiente para atender a demanda do mercado, pois o verdadeiro “next-gen” (termo que soa inapropriado dois anos após seu lançamento) ainda lutava para seguir em frente e tivemos mais um ano dominado pela produção. via geração e títulos do Nintendo Switch.

Pense, por exemplo, nos indicados ao prêmio Multiplayer.it “Jogo do Ano 2022”. Dos 13 jogos, apenas A Plague Tale: Requiem é um título para consoles de geração atual (e Switch over the cloud), o restante é multiplataforma como God of War: Ragnarok and the Elden Ring ou a produção exata para o Nintendo Switch, que mais uma vez demonstra como nem todos são poderosos.Alguma coisa e que ainda é cedo para se aposentar.

Terá havido um período caracterizado por uma “afinação” da produção ao longo das gerações independentemente, como também aconteceu com a transição da PS3 e Xbox 360 para a PS4 e One, mas aparentemente os seus tempos também estão a alongar-se devido a problemas de produção (crise dos semicondutores e matérias-primas, a outra ainda não está terminada). Obviamente, esse não é o único motivo, por exemplo, também há endereços que chegaram atrasados ​​ou atrasados ​​devido aos fechamentos ocorridos durante a pandemia. No entanto, é claro que os editores que se encontram em uma situação de mercado incerta devem necessariamente fazê-lo Jogue com cuidadovisando a base instalada de mais de 100 milhões de consoles entre PS4 e Xbox One.

Desta forma, ninguém fica de fora, mas também é verdade que os proprietários de PS5 e Xbox Series X que atingiram o terceiro ano do ciclo de vida dos dois consoles vão querer ver algo verdadeiramente “next gen”. Em 2023, exceto por eventos inesperados, eles estarão parcialmente satisfeitos: Star Wars Jedi Survivors, Final Fantasy 16, Starfield e Marvel’s Spider-Man 2 são apenas alguns dos produtos que só chegam às plataformas modernas. Mas, ao mesmo tempo, também haverá títulos distribuídos, alguns dos quais são altamente esperados, como Resident Evil 4 Remake, Diablo 4 e Hogwarts Legacy, para citar alguns.



Xbox Series X e PS5

Como mencionamos no início, felizmente, a produção de PS5 e Xbox Series X aumentou durante o ano, evidenciado pelo maior número de estoques dos dois consoles que apareceram nas lojas e essa tendência deve continuar em 2023 também. Ainda estamos longe do ideal, então PS4 e Xbox One terão que fazer outro esforço. Em 2023 ambos estarão concluídos 10 anos Profissão honrosa: é hora de finalmente se aposentar.

Em todos esses Xbox Series S, que é basicamente um meio-termo econômico que permite acesso ao catálogo do Game Pass e aos títulos da geração atual, não é por acaso que o console foi impulsionado pela Microsoft com grandes negócios durante a Black Friday e adiante. período de natal. Mas será capaz de acompanhar o PS5 e o Xbox Series X nos próximos anos?

O que você acha? Você conseguiu comprar um PS5 e/ou Xbox Series X? E se não, você joga o mais recente no PS4 e Xbox One ou decidiu adiá-lo até finalmente obter um console de geração atual?

Let’s Talk It é uma coluna de opinião diária que oferece um ponto de partida para discussão sobre as notícias do dia, um pequeno editorial escrito por um membro do conselho editorial, mas que não representa necessariamente a linha editorial do Multiplayer.it.