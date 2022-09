Netuno como não o vemos há algum tempo

o Telescópio Espacial James Webb (JWST), o maior e mais poderoso telescópio espacial já feito, observou Netuno com os maiores detalhes entre as observações feitas nos últimos 30 anos. A imagem mostra claramente os anéis ao redor do corpo celeste e as características da atmosfera gelada ao seu redor, com as nuvens mais altas a -200°C.

Oitavo e mais distante planeta do sistema solar, a partir do Sol, Netuno tem 17 vezes a massa da Terra e é considerado um “gigante de gelo”, com uma composição diferente de outros grandes planetas gasosos como Júpiter E a Saturno. Além de hidrogênio e hélio, dois elementos comuns aos maiores planetas do sistema solar, Netuno contém maiores quantidades de amônia e metano, enquanto o interior do planeta é feito principalmente de rochas e gelo. Traços de metano nas camadas superiores da atmosfera ajudam a fazer Netuno parecer um azul um pouco mais escuro.

No entanto, na imagem JWST, Netuno não aparece azul como esperamos, porque o telescópio está detectando radiação infravermelha, que é a parte da radiação eletromagnética que não podemos ver porque sua frequência é menor que a da luz visível. O infravermelho nos permite entender melhor detalhes e diferenças que de outra forma seriam invisíveis, como as propriedades da atmosfera de Netuno.

Com a distância média entre a Terra e o Sol cerca de trinta vezes, Netuno está localizado na parte mais distante do Sistema Solar e recebe muito pouca luz. À luz do dia, o planeta tem um brilho comparável ao da aurora da Terra. É essa grande distância que determina em parte a temperatura muito baixa da atmosfera de Netuno e o torna um “gigante congelado”.

Na imagem do JWST, nuvens de metano congeladas nas camadas externas da atmosfera são claramente visíveis, parecendo muito mais claras que o resto porque refletem a luz solar. Uma linha ligeiramente mais clara também pode ser vista ao longo do equador, indicando correntes atmosféricas atingindo Netuno. No cinturão equatorial, a atmosfera é relativamente mais quente e, portanto, parece mais brilhante do que em outras regiões do planeta. O brilho pode ser visto perto do Pólo Norte, bem como na região da Antártida, onde se concentra o vórtice atmosférico há muito conhecido.

O sistema de anéis planetários está entre os mais finos do Sistema Solar e existem várias hipóteses sobre sua composição e propriedades. As primeiras observações foram feitas em 1989 pela sonda Voyager 2, que pela primeira vez confirmou a existência de múltiplos anéis. As imagens da sonda permitiram a confirmação da presença de cinco anéis principais, com estrutura irregular, provavelmente devido a interações gravitacionais com muitos dos satélites do planeta.

Neptuno leva 164 anos terrestres para completar uma órbita completa ao redor do Sol, mas na longa jornada é acompanhado por pelo menos 14 luas, que foram observadas e catalogadas ao longo dos anos. O mais visível na imagem do JWST é Tritão, o maior satélite natural de Netuno. A superfície desta lua é composta principalmente de nitrogênio congelado e reflete 70% da luz solar que a atinge. É precisamente esta circunstância que torna Netuno mais brilhante no infravermelho.

O JWST envia dados de brilho e luz capturados por seus sensores para o Space Telescope Science Institute (STScI), que faz um processamento inicial fornecendo arquivos que podem ser usados ​​pelos astrônomos para seus estudos e análises. Objetos espaciais podem ser observados no infravermelho usando vários filtros, que são calibrados para capturar comprimentos de onda específicos. Então você pode pontuar Cada filtro é equivalente ao corte que nossos olhos podem ver. O que tem comprimento de onda maior – novamente no infravermelho – pode ser traduzido para vermelho, por exemplo, enquanto o que tem comprimento de onda menor é traduzido para azul. Ao fazer isso, podemos pegar a radiação de uma parte do espectro que nossos olhos não podem ver e movê-la para a parte que é visível para nós. É um pouco como aumentar ou diminuir o tom de uma música, por assim dizer.

Dependendo das necessidades, esta técnica é usada para destacar alguns elementos e características em detrimento de outros. A imagem de Netuno foi calibrada para mostrar as características das atmosferas dos planetas e seus anéis fracos. Os dados coletados pelo JWST, que serão enriquecidos nos próximos anos com as observações de algumas das luas do planeta, permitirão que novos estudos e pesquisas sejam realizados sobre o membro mais distante da família de planetas que compõem o Sol. o sistema.