Soyuz, o ônibus espacial ancorado na Estação Espacial Internacional

Cristoforetti fotografando a espaçonave Soyuz da estação espacial

“Tivemos uma ótima visão do lançamento!”, escreveu Samantha Cristoforetti no Twitter e postou uma foto do lançamento da Soyuz tirada pela Estação Espacial Internacional! “Mal posso esperar para receber Sergey, Dimitri e Frankie em sua nova casa”, escreveu o astronauta italiano da Agência Espacial Europeia.

A nova tripulação terá que substituir a tripulação atualmente a bordo e composta por sete astronautas; Os outros quatro chegarão à estação espacial no ônibus espacial Crew Dragon, com lançamento previsto para 3 de outubro. A russa Anna Kekina voará no ônibus espacial SpaceX com os americanos Nicole Mann e Josh Cassada e o japonês Koichi Wakata.

Enquanto aguardam novos colegas, a próxima semana deverá ser repleta de compromissos: no domingo, 28, espera-se que o atual comandante da estação espacial, Oleg Artemyev, seja entregue a Samantha Christofority; Então 30 será o dia da despedida, quando Artemyev partirá para a Terra com seus colegas Denis Matveev e Sergey Korsakov.

Enquanto isso, os testes de solo para carregamento de propelente no lançador SLS (Space Launch System) à luz da Artemis 1, a missão de demonstração para retornar à Lua, foram concluídos no Kennedy Space Center. O anúncio foi feito pela NASA, observando que havia alcançado todas as metas estabelecidas para o teste.