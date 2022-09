Adeus Whatsapp nesses smartphones: a data assustadora está se aproximando!

O WhatsApp Pare de trabalhar em alguns dispositivos, esta é uma notícia que afetará muitos usuários. O aplicativo de mensagens mais popular do mundo Meta Group, que também inclui Facebook e Instagram, não estará disponível para alguns celulares. Esta é uma decisão que fará com que milhões de usuários não possam enviar mensagens de texto, voz e mídia, fazer chamadas e videochamadas a partir de 24 de outubro.

Uma decisão que surgiu já no passado mês de maio e que envolverá a utilização da aplicação – mudar o seu aparelho, enfim, passar de um aparelho “antigo” para o de última geração. Na verdade, nem todos os telefones celulares podem atualizar esse aplicativo de mensagens usado em casa e no trabalho para a versão mais recente.

Graças às contas comerciais, o WhatsApp tornou-se indispensável para muitos, se não todos, os proprietários de smartphones. A conveniência de poder interagir a qualquer momento com apenas alguns cliques ultrapassa todas as fronteiras geográficas.

Whatsapp parou de funcionar em iPhones

majoritariamente O WhatsApp Geralmente toma decisões que incluem a melhoria dos serviços e a implementação de novos recursos. Mas alguns deles não são projetados para serem suportados por algum hardware antigo ou desatualizado.

O WhatsApp decidiu deletar algumas versões muito antigas. Um anúncio a partir do WABEtaInfo que verá milhões de usuários incapazes de usar este aplicativo de mensagens a partir de outubro deste ano. Estes – especificamente – iPhones no iOS 10 e 11, em particular, essa novidade fará com que os proprietários do iPhone 5 e 5C sejam cortados do WhatsApp.

Este último não pode avançar com a atualização para iOS 12. O que você faz quando uma atualização não é possível? Você deve necessariamente mudar para um novo dispositivo que permita usar as versões mais recentes dos aplicativos, neste caso específico o WhatsApp, para funcionar sem problemas. Em tecnologia, há sempre um olhar proativo que aponta para inovação e expansão de serviços.