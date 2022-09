Quando o iOS 16 será lançado na versão final para todos?

diaevento da Appleque será lembrado para exibir iPhone 14 mas também para iOS 16.

Hoje, aliás, como sempre acontece após cada evento, a Apple vai lançar o iOS 16 Release Candidate ou o que os desenvolvedores já podem considerar a versão final do software. Mas quando a versão final chegará a todos os usuários?

O lançamento oficial do iOS 16 é para todos os usuários, ou seja, aqueles que não são desenvolvedores e não participaram do beta público dia de lançamento Segunda-feira antes do lançamento dos novos iPhones: A data a recordar este ano é então 12 de setembro.

A Apple usará os dias entre 7 e 12 de setembro para coletar feedback sobre esta versão do iOS 16.0 e entender se ela está realmente livre de bugs durante o processo de instalação e não causa problemas inesperados.

A partir de 12 de setembro, para atualizar para o iOS 16, tudo o que você precisa fazer é aguardar nosso artigo e, assim que receber a notificação do aplicativo iSpazio, você poderá abrir Configurações, acessar Geral > Atualização de software e concluir a ação da tela.

Em quais dispositivos você pode instalar o iOS 16:

iPhone13

iPhone 13 mini

iPhone 13Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone12

iPhone 12 mini

iPhone 12‌Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone11

iPhone 11‌Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone‌ XS

iPhone‌ XS Max

iPhone‌ XR

iPhone‌ X

iPhone8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2ª geração e posterior)

Dispositivos que podem instalar o watchOS 9:

Apple Watch Series 4 e posterior

Apple Watch SE 1 e 2

Apple Watch Ultra

O iOS 16 traz muitos novos recursos, mas o principal é definitivamente Mudança radical na tela de desbloqueio Que agora é mais personalizável com dezenas e dezenas de opções e algumas preciosidades que vão fazer você dizer “legal”. Se você estiver interessado em todas as notícias detalhadas do iOS 16, convidamos você a assistir a este vídeo e Leia os artigos que você encontra aqui.