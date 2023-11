Começa a nova era Nintendo – Pacote Lakitu

O caminho que levou a Nintendo de volta ao topo desde 2016, começando com a publicação de Pokémon Go e Switch (em 2017), foi habilmente traçado por Satoru Iwata. Nos últimos anos de sua vida, depois de uma geração (Wii U e 3DS) que dificilmente pode ser descrita como difícil, o falecido programador-chefe traçou o caminho para o próximo sucesso: ele fez isso unindo todos os departamentos internos, e não apenas software ou hardware também; isso ocorre planejando uma plataforma híbrida e codificando o DNA da empresa antes que seja tarde demais. Apesar de sua morte em 2015, a geração Switch pertence mais a Iwata do que às gerações GameCube e Game Boy Advance, que o viam como o chefe, mas ele comandou dois consoles que foram projetados enquanto Hiroshi Yamauchi ainda estava no comando. Shuntaro Furukawa, o sexto presidente da Nintendo O mesmo argumento pode ser aplicado a Kimishima, que assumiu com autoridade as rédeas da empresa num momento complexo, e sobretudo a Furukawa: foi nomeado presidente a meio da geração Switch, e geriu uma situação positivamente próspera. Mas não é a “sua” Nintendo, assim como o GameCube não foi a Nintendo de Iwata: o que Furukawa tem em mente, se ele se mostra à altura de seus antecessores, veremos a partir de agora. lá próxima geração A Nintendo será a primeira empresa a realmente deixar a sua marca e, na sua recente conferência de acionistas, tivemos um vislumbre do que poderá vir pela frente. Gostaria de saber em primeira mão, porque a partir de agora o que você vai ler é “apenas” nossa análise? aqui Encontre o relatório que foi enviado recentemente para Colaboradoresenquanto aqui Série de perguntas e respostas relacionadas.

História da Nintendo Museu Nintendo visto de cima O primeiro elemento a considerar é que embora a diferença de idade entre Iwata e Furukawa não seja grande (apenas treze anos), esse pequeno período de tempo que os separa pressupõe uma visão de mundo diferente. Iwata é um baby boomer e Furukawa é um baby boomer geração: Isso significa que um vivia em um mundo onde a Nintendo ainda não era Nintendo, e depois a viu crescer por dentro, enquanto o outro era jovem quando o Famicom era tão popular, que caiu nessa categoria, exclusivamente no Japão, como o Geração Famicom. Furukawa é o primeiro presidente da Nintendo a ser criado como jogador da Nintendo. Isto pode parecer uma consideração óbvia, mas não é. Não importa o que aconteça com a empresa a partir de agora, parece necessário que Furukawa coloque uma pedra no que a Nintendo fez agora: se Iwata tivesse tentado codificar o DNA da empresa antes que essas moléculas mágicas corressem o risco de evaporar, de modo a mantê-los todos dentro do prédio tornando-os respiráveis. Para as novas gerações, Furukawa parece querer ir mais longe. Quer solidificar o que a Nintendo tem feito até agora. Daí a chegada de novas lojas, mas sobretudo Museu NintendoQue abrirá portas em 2024 (em Quioto, claro). Como deve ser o Museu Nintendo, inaugurado em 2024 De acordo com Iwata foi difícil Expandir equipe Interna sem poluir sua essência com toxinas alheias à alma da empresa: Furukawa respeitou esse lema, mas não completamente. Está a investir fortemente na criação de um novo edifício em Quioto, do tamanho do edifício actual, que será adicionado ao edifício mais pequeno em Tóquio. A Nintendo está a contratar muitos jovens recém-saídos da faculdade e a expandir o seu número de funcionários como nunca antes: não de forma imprudente, mas certamente numa extensão maior do que Iwata tinha previsto. É verdade que os tempos mudaram e são necessários cada vez mais funcionários para completar o jogo, e também é verdade que o aviso do ex-presidente ainda se aplica: os desenvolvedores mais velhos têm que ser mais rápidos e eficientes do que nunca em mostrar a uma massa de jovens o que a Nintendo quer fazer. Com esse número antes, e com Miyamoto cada vez mais ocupado em outros lugares. Sim, "em outro lugar": esta é a maior aposta da Furukawa.