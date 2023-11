A Netflix está se concentrando fortemente em videogames, confirma Geeked Week

Mas será que o futuro estará nos dispositivos móveis? “ Sim, no celular, mas também via streaming na nuvem “, Lumby confirmou. “Ainda estamos em fase de testes no Reino Unido e no Canadá, mas esses dois mercados se parecem mais conosco. São aqueles onde os usuários mais utilizam o Netflix. “Podemos, portanto, aprender sobre seu comportamento e responder de acordo.”

“Para isso trabalhamos com estúdios internos, dos quais temos 6, dos quais 2 foram fundados de raiz e 4 foram absorvidos, e depois trabalhamos em colaboração com produtores externos. Às vezes somos nós que contactamos, outras vezes eles são quem vê a melhor maneira de fazer isso: nossa plataforma para atingir seu público”, continuou o vice-presidente de jogos ao ar livre.

Anúncios Geek Semana 23

Oxenfree II: Sinais ausentes

Portanto, a estratégia da Netflix está caminhando para o lado positivo Duas ruas paralelasPor um lado, há a exploração da propriedade intelectual e a expansão de personagens e universos nos videogames. Por outro lado, há a aquisição de direitos autorais de jogos populares e reconhecidos, como aconteceu no passado com a TMNT.

Graças aos novos anúncios da Geeked Week ’23 Os jogos do catálogo da Netflix já giram em torno de 80, sem anúncios ou custos adicionais. “O objetivo é lançar grandes lançamentos todos os meses, assim como acontece com filmes e TV, mas não é fácil, dados os tempos de desenvolvimento de jogos”, diz Lumby. “Mas o objetivo é.”

Por enquanto, teremos que nos contentar com 10 novos lançamentos, entre agora e a próxima primavera, que vão desde jogos licenciados até conversões mobile de alguns dos maiores clássicos dos últimos anos.

Vamos descobrir juntos os dois disponíveis agora:

Slayaway Camp 2: Netflix e Matar

Slayaway Camp 2: Netflix e Matar

Esta é a sequência de Skullface onde você joga como um assassino preso dentro de um catálogo de antigos filmes de terror: você tem que resolver quebra-cabeças, caçar e atacar vítimas. Alguém achou que seria uma boa ideia denunciar Skullface, o assassino mais violento de todos os tempos Câmera Salwayp, e mantenha-o em um serviço de streaming muito familiar. Isso significa centenas de novas vítimas em potencial espalhadas por gêneros de filmes clássicos e muitas referências antigas.

Oxenfree II: Sinais ausentes

Oxenfree II: Sinais ausentes

Oxenfree II: Lost Signals é a sequência do thriller sobrenatural Oxenfree. O jogo segue a história de Riley Boverly, uma pesquisadora que retorna à sua cidade natal, Kamina, para investigar sinais de radiofrequência anormais e perturbadores nos equipamentos eletrônicos da pequena cidade costeira. No entanto, o que a heroína encontrará é mais do que ela esperava: membros de cultos sombrios, sinais de rádio fantasmagóricos e portais espaciais. Isso dará vida a uma nova aventura com uma história verdadeiramente envolvente e personagens inesquecíveis. Oxenfree II: Lost Signals está disponível exclusivamente para membros da Netflix em dispositivos móveis, mas também pode ser adquirido no PC, PlayStation e Nintendo Switch.

Porém, durante 2024, chegarão os seguintes jogos:

Castelo de cartas

Castelo de cartas

A série spin-off de La Casa de Papel foi lançada ao mesmo tempo que Berlim, e o videogame oficial permite que você se junte à gangue no assalto que deu início a tudo: La Perla de Barcelona. Suas escolhas determinarão o resultado: você permitirá que um visitante inesperado do seu passado comprometa o plano perfeito do Professor? Disponível exclusivamente para membros da Netflix.

Corrida de galinha: extrair ovos

Corrida de galinha: extrair ovos

Criado em estreita colaboração com a Aardman, criadores de Chicken Run, bem como de Shaun the Sheep, Chicken Run: Eggstraction é um jogo de assalto de cima para baixo em tempo real que combina a furtividade da equipe com o caos intensificado. -Fuja da velocidade e do humor malucos do estúdio. O jogo retoma os eventos do filme Chicken Run: Dawn of the Nuggets, e os jogadores poderão visitar uma variedade de locais icônicos para resgatar galinhas e devolvê-las à Chicken Island. Disponível exclusivamente para membros da Netflix.

Príncipe Dragão: Exadia

Príncipe Dragão: Exadia

The Dragon Prince: Xadia é outro produto baseado na licença Netflix. É um RPG cooperativo baseado na série de anime The Dragon Prince. No jogo, desenvolvido com uma perspectiva isométrica bastante clássica, você explorará o mundo de Xadia com os heróis da série, que entrará em sua sexta temporada no próximo ano. Você poderá escolher os maiores heróis de Xadia, colaborar com outros jogadores e descobrir novas histórias ambientadas no famoso universo televisivo. The Dragon Prince: Xadia está disponível exclusivamente para membros da Netflix em dispositivos móveis, mas também está chegando ao PC.

A porta da morte

A porta da morte

Death’s Door é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa desenvolvido pela Acid Nerve e publicado pela Devolver Digital. Lançado para PC, Xbox One e Xbox Series. No entanto, quando uma vida é roubada, um corvo deve embarcar em uma jornada para recuperá-la. A versão mobile chegará exclusivamente para usuários da Netflix.

Katanazero

Katanazero

Katana Zero é um videogame de ação 2D desenvolvido pela Askiisoft e publicado pela Devolver Digital. Foi lançado para PC, macOS, Nintendo Switch e PlayStation 4 em 18 de abril de 2019. Em Katana Zero, o jogador controla um assassino sem nome que trabalha para uma organização sombria. O jogo se passa em um mundo cyberpunk distópico cheio de violência e corrupção. Ele chegará como um dispositivo móvel exclusivamente na Netflix.

Hades

Hades

Hades é um dos melhores jogos roguelike dos últimos anos. Desenvolvido pela Supergiant Games, o jogo já está disponível no Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. Em Hades, o jogador controla Zagreus, filho do deus do submundo Hades. Zagreus tenta escapar do submundo e encontra sua mãe, Perséfone, no mundo mortal. Porém, fazê-lo não será fácil devido aos obstáculos que enfrentará no submundo que apenas algumas tentativas lhe permitirão superar. Hades chegará ao iOS exclusivamente na Netflix.

Cue – Edição de Aniversário

Cue – Edição de aniversário

Já anunciado nos últimos dias, Braid – Anniversary Edition estará disponível no celular exclusivamente graças à Netflix. É um dos melhores jogos de plataformas das últimas décadas, numa edição revista e corrigida, capaz de realçar o estilo e as escolhas estéticas da obra-prima de Jonathan Blow. Na verdade, Braid, Anniversary Edition reimagina o jogo em alta definição com uma série de mudanças e atualizações que mantêm a integridade do original, incluindo áudio aprimorado, gráficos desenhados à mão, animações mais suaves, a capacidade de alternar rapidamente entre o antigo e o novo Braid , e uma faixa abrangente de comentários do desenvolvedor e detalhada.