Este é o lado direito dos novos iPads M4

Se você nunca fez uma videochamada antes, que atire a primeira pedra: Desde o início da pandemia (parece que já passou um século) Muitas pessoas têm um iPad em casa De repente, eles encontraram um ótimo uso para seu tablet Apple: Chamada de Vídeo.

A “cultura” das videochamadasPor não haver outra forma de defini-lo, nasceu da necessidade de continuar a realizar muitas atividades claramente escolares e sociais. Portanto, videochamadas (Fenômeno de zoom) que rapidamente se transformou em “Novo normal” Mas eles triunfaram tecnologicamente Google Meet e Microsoft Teams.

Muitas pessoas encontraram utilidade para tablets em geral, e em relação aos iPads aqui, por vários motivos: São mais práticos e podem ser transportados com mais facilidade, tenha uma câmera de vídeo de boa qualidade Embora muitos computadores desktop não tenham webcam e, até três anos atrás, muitos laptops tinham câmeras de baixa qualidade. E finalmente Tela do tablet É maior que um smartphone e sua bateria dura mais.

Máquina de chamada alegre

Todas as razões pelas quais os iPads se tornaram repentinamente uma ferramenta mais útil em sua casa ou escritório. Uma “máquina de comunicação” de poder indiscutível. No entanto, há uma limitação que talvez os anúncios que chegarão dentro de alguns dias finalmente consigam superar: o posicionamento das câmeras.

Conexão É um termo que agora entrou no léxico popular que parece ser apenas inglês, mas na realidade chegou fortemente à Itália Caracterização muito melanística Da eficiência do Milan e também de uma certa suposição de Cominda Brianza. Costumávamos dizer que o chamado exige uma missa específica. Certamente há quem não consiga fazer isso, pois seu computador sempre se desconecta ou permanece misteriosamente silencioso.

Depois há aqueles que Apenas a ponta do nariz é visível (desculpe o trocadilho) ou front-end. Depois, do outro lado, há aqueles que precisam Três computadores estão conectados em rede a um servidor para usar o Obs Studio E execute três webcams e duas apresentações em paralelo. Eles também precisam de fibras duplas.

Problema do lado curto

E para o resto de nós, Aqueles que não são nem muito raros nem excepcionais, que só precisam da videochamada para funcionar. Isso significa que o conteúdo pode ser visto com clareza, colocado da maneira correta e de uma forma que o torne Veja tudo o que há para ver. Esperamos que você se sinta confortável. E que quando você é interrogado ou em qualquer caso tem que falar, você vê tudo claramente, Você só precisa de mais uma coisa. Ele é Bem enquadrado pela câmera. O que faz coisas incríveis em iPads (a IA aumenta ou diminui o zoom para acompanhar os movimentos da cabeça e o número de pessoas presentes). Mas a única coisa que você não faz é: colocar diretamente no olho.

Porque a câmera do iPad faz você olhar constantemente para fora da imagem. As pessoas com quem atendemos sentem que estão olhando em nossos olhosPorque fixam a nossa imagem na tela. Também temos a mesma sensação, porque estamos olhando diretamente nos olhos que vemos na tela, mas O iPad Pro, Air e mini têm uma câmera lateralenquadrando-nos como se estivéssemos olhando para fora da tela, no lado direito ou esquerdo (dependendo de qual lado apontamos o iPad. E isso é um problema.

Veja, isso é desconhecido

Isso não acontece com MacBooks e laptops, porque a câmera desses dispositivos geralmente é colocada na parte superior da tela, e não próxima a ela. É central para o lado longo, para ser mais preciso. No MacBook também produz o entalhe característico que também está presente no iPhone mas no lado curto, ou seja, acima.

É isso Explique por que não funciona no iPad: Os telefones são projetados para serem segurados sistematicamente com as mãos na posição vertical, a posição “retrato”. Daí a capacidade de se recuperar cara a cara sem ele Efeito paralaxe O que faz parecer que estamos olhando para fora da tela, A câmera de vídeo é colocada em cimacomo MacBooks e iMacs, bem como a maioria dos outros laptops e computadores desktop com câmera de vídeo integrada.

Em vez disso, os iPads sempre foram projetados para serem Para ser usado tanto verticalmente que, muitas vezes, quando colocados em seus suportes, Na posição horizontal.

Dessa forma, quando estiver na horizontal, Há a quantidade certa de tela para assistir a uma apresentação compartilhadaPor exemplo, mas falta completamente o centro dos olhos. A câmera está no lado curto, como nos telefones Isto provou, nos testes da pandemia e nos anos subsequentes de uso e abuso de videochamadas remotas em grupo, ser o lado errado das coisas.

Uma solução está à vista

Como tratar esta solução? Uma época de mudança no design dos computadores AppleQuer se trate de telefones, tablets ou Macs, eles estão vinculados a ciclos bastante longos. Os projetos duram de 3 a 4 anos, às vezes até uma década, porque Na verdade, é repetido com pequenas alterações, mas raramente invertido.

Isso porque “por trás” do trabalho dos designers está o trabalho dos engenheiros que criam linhas inteiras de produção e encomendas de terceiros. Milhões e milhões de dispositivos produzidos que requerem moldes e componentes, Processos de produção e montagem Que não pode mudar radicalmente antes de completar o seu ciclo de vida.

É como dirigir um navio oceânico, Diferente do Gambito Panda Para ficar embaixo da casa. Então, uma vez que entendemos, em 2020, que precisávamos mudar a posição do lado curto da câmera Porque a hipótese de 2010No primeiro ano, os iPads estão desatualizados, precisam ser consertados, mas isso leva tempo.

Em suma, para dar espaço à necessidade de fazer videochamadas com câmera no lado longo, é necessário completar um ciclo completo de produção. Mas agora com iPads que provavelmente terão processador M4 E novas dimensões para iPad Air de 12,9 polegadas (Talvez) Estamos lá. A câmera está localizada no lado comprido. É completamente novo? Bem não.

Mas não vamos esquecer o iPad

Não esquecemos o iPad de décima geração sem adjetivos: nem Pro, nem Air, nem Mini. Simplesmente um iPad. Versão básica. Porém, na sua décima encarnação introduziu diversas inovações, incluindo uma muito interessante. Não, não é o soquete USB-C ou mesmo o carregamento exclusivo do Apple Pencil de primeira geração. Em vez disso, coloquei a câmera de vídeo no lado comprido.

É isso mesmo: o precedente já existe. Não foi fácil trabalhar com tecnologia há apenas dois anos. Colocá-lo na lateral comprida do iPad 2022 significa não poder usar o Apple Pencil 2Porque não havia campo para carregamento magnético. O lado maior era necessário, mas estava ocupado pela câmera de vídeo e O outro estava na base do dispositivo (Como o suporte do teclado Apple impediu seu uso).

O futuro é uma hipótese (quase) certa.

a solução? A primeira série Apple Pencil com adaptador de carregamento e câmera central. Depois de dois anos usando meu iPad para chamadas pessoais e de trabalhoNo entanto, podemos dizer que é completamente diferente. Seu MacBook Air permanece livre para fazer o que você precisa (notas, e-mails, outras coisas) enquanto sua videochamada funciona como um trem, sem sobrecarga, problemas ou atrasos Graças à estabilidade do iPadOS e ao modo sandbox Dos sistemas operacionais da Apple para esteiras.

Mal podemos esperar que o recurso chegue também Em outros iPad Pros e Airs. A data é 7 de maio às 16h, horário italiano, onde a Apple revelará o que tem reservado durante a apresentação “Let Loose”. A Macitynet estará presente e dará seguimento à apresentação com as habituais reflexões e comentários.