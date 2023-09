9% de desconto na Amazon

Hoje queremos recomendar um smartphone exclusivo da Apple; Infelizmente parece que chegou ao fim da linha porque a partir de hoje a empresa de Cupertino poderá retirá-lo do mercado. Estamos nos referindo a excelentes iPhone 13 mini, um produto que era muito popular entre a maioria das pessoas, mas não obteve a aprovação de grandes usuários que, em vez disso, recorreram a dispositivos grandes. Essa maravilha está na Amazon Custa apenas 869,00 euros Em vez de 959,00 euros; Se tiver interesse, corra: este pode ser o último dia para comprar um antes que você não o encontre mais disponível online.

iPhone 13 mini: uma joia de smartphone

Não se deixe enganar pelo tamanho: iPhone 13 mini É uma joia, mas também é muito poderoso graças à presença de um processador Apple Bionic A15 com modem 5G integrado. O dispositivo também possui dois sensores fotográficos de 12 megapixels cada, que gravam vídeos 4K HDR Dolby Vision; Resumindo, é o topo de gama em todos os sentidos que não pode perder. É pequeno, mas delicioso, pesa apenas 130 gramas e você nem sente no bolso. A duração da bateria é bastante boa para um dispositivo compacto, mas também se beneficia do suporte para carregamento rápido por meio de um cabo Lightning.

Ao comprá-lo na Amazon, você terá direito a uma devolução gratuita no prazo de um mês após a compra, poderá diferir o pagamento em parcelas convenientes com CreditLine da Cofidis ou com o sistema interno do site (para contas habilitadas) e você será capaz de: desfrutar de uma garantia de um ano com a Apple, válida em todas as Apple Stores em todo o mundo ou de uma garantia de dois anos com assistência técnica dedicada do revendedor. O modelo é na cor azul claro com 256 GB de memória interna Custa apenas 869,00 euros Em vez de 959,00 euros, incluindo portes de envio. Não perca se pretende um topo de gama compacto com alto desempenho mas pequenas dimensões.

