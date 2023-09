iPhone 14 Pro Max 256 GB com o menor preço de todos os tempos na Amazon (também parcelado)

Aqui estamos: é hora de comprar iPhone 14 Pro Máx. 256 GBobrigado pelo Esta nova oferta da Amazon. Na verdade, a versão com mais espaço de armazenamento que o topo da gama Apple já está em oferta Preço com desconto 1299 eurosEm vez de 1619 euros com possibilidade de compra também Em 5 parcelas mensais Sem juros, mesmo pagando com cartão de débito. É sobre o novo mínimo Histórico Na Amazon para esse tipo de smartphone, oferecido com desconto em diversas cores. Para acessar a oferta basta seguir o link abaixo.

iPhone 14 Pro Max 256 GB: no ponto mais baixo de todos os tempos na Amazon, é a melhor compra

lá Ficha técnica do iPhone 14 Pro Max Certamente dispensa apresentações. O smartphone é o melhor da linha Apple e oferece tudo o que é necessário para um ótimo desempenho em todos os contextos de uso.

O dispositivo está equipado com SoC biônico Apple A16 Quem está acompanhado por A Tela OLED de 6,7 polegadasCom uma ilha dinâmica. Vale destacar também a presença de uma câmera traseira tripla, com sensor principal de 48 megapixels, e sistema operacional iOS 16.

Com o A nova oferta da Amazon Agora você pode comprar iPhone 14 Pro Máx. 256 GB para Preço com desconto 1299 euros. A oferta permite ainda o pagamento em 5 prestações mensais a partir de 259 euros, com possibilidade de pagamento com cartão de débito, sem financiamento.

O desconto é válido para diversas cores do smartphone e pode ser acessado através do link abaixo que o levará à página da Amazon do smartphone. A promoção com o smartphone da Apple atinge o novo preço mínimo histórico, garantindo um desconto de 320 euros no preço de tabela.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.