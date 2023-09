O famoso Blancpain Swatch por 390€ é agora revendido online a preços três vezes superiores

MILÃO – Há apenas dois dias, centenas de jovens, homens e mulheres, faziam exatamente isso A fila do lado de fora da loja Swatch No Corso Vittorio Emanuele II, em Milão, para comprar o novo modelo da grupo brancopain, Um lançamento que presta homenagem aos relógios de mergulho mais emblemáticos. Para a maioria deles, o que os moveu foi o desejo de ter nos braços um modelo muito procurado, o que quase se tornou um fenômeno popular que se espalhou também por todo o mundo. Blogueiros de moda Geração Z (e mais).

Mas para alguns simplesmente não era: hora de ir para casa, tirar algumas fotos e… Preparação de anúnciosDescaradamente, eles revenderam os relógios novamente Preços extremamente inflacionados. Há quem se contente com um pedido duplo e quem mais do que triplica o pedido: até 1.300 euros. É claro que não há nada de ilegal, nem nada de novo: muitas vezes acontece que peças de roupa ou acessórios populares na Internet acabam imediatamente por preços altíssimos. O fato é que está ligado Mercado do Facebook Existem centenas de anúncios deste tipo em toda a Itália.

No sábado, 9 de setembro, como mencionado anteriormente, havia centenas de pessoas na fila do lado de fora da loja. A linha começava na Piazza San Carlo e quase terminava em San Babila. Disponível em cinco versões inspiradas nos cinco oceanos do planeta: Oceano Ártico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Antártico.

O modelo celebra o que há de mais clássico cinquenta braças, Um relógio de mergulho criado por um entusiasta do mergulho desde 1953: o primeiro relógio capaz de suportar a pressão debaixo d’água. A coleção estava disponível apenas em lojas selecionadas. O relógio original foi escolhido por mergulhadores pioneiros e fuzileiros navais de elite em todo o mundo como sua ferramenta profissional de cronometragem. Fifty Fathoms tornou-se rapidamente uma ferramenta indispensável para mergulhadores em suas missões subaquáticas e tornou possível Blancpain para estabelecer laços estreitos com a comunidade oceânica.