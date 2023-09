PS Plus Extra e Premium: jogos de PS4 e PS5 serão anunciados em setembro de 2023

A PS Plus não está na sua melhor forma devido às muitas críticas que recebeu após o aumento de preços, mas a Sony tem espaço para melhorar a sua posição esta semana. Na verdade, a PlayStation irá anunciar os novos jogos que estarão disponíveis através dela PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premiumpor um mês Setembro de 2023 no PS4 e PS5.

Data exata agendada O anúncio é quarta-feira, 13 de setembro de 2023. O anúncio dos jogos PS Plus Extra e Premium deve chegar às 17h30 (horário italiano), desde que a Sony não decida mudar repentinamente seus planos.

Normalmente, os jogos PS4 e PS5 são devolvidos do PS Plus Extra e Premium Disponível na terça-feira seguinte, neste caso 19 de setembro de 2023. Lembramos também que os jogos PS Plus Essential já estão disponíveis.