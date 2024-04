Cobra Formentor e Leon: foi assim que eles mudaram

Contratos atualizados – Tempo de remodelação para CobraQue renova dois dos seus modelos mais importantes: o compacto Leão (sedan, perua) e SUVs Construtor (Na foto acima). Ambos beneficiam de uma atualizar Um estilo que segue o novo espírito familiar da marca espanhola e, portanto, com Antes Nariz de tubarão, isso é Faróis Matriz de LED com assinatura luminosa triangular e logotipo iluminado integrado às lanternas traseiras. para Interior Foi adotada uma abordagem mais sustentável, que introduziu materiais reciclados, e surgiu pela primeira vez uma nova interface homem-máquina.

Leão cobra

lá Leão É um dos modelos históricos da SEAT, do qual nasceu o Cupra, inicialmente como uma submarca dedicada a versões mais desportivas e de alta performance. Carros hatchback E Sportstorr (ou seja, sedan e perua) O logotipo da empresa espanhola está integrado diretamente no capô, acima da grade frontal. Na traseira, o destaque fica para a porta traseira em formato de V, integrada às nervuras superiores das laterais. Pode ser combinado com as novas rodas de 18 e 19 polegadas Nove cores de pintura exterior, incluindo o novo Century Bronze Matt e Encélado Grey Matt.

Nova interface – No'Compartimento do passageiroO console central foi redesenhado para melhorar a precisão e… Qualidade. Os bancos desportivos são revestidos em tecido, enquanto os bancos podem ser revestidos em 73% de microfibra reciclada ou em couro ecológico. A interface homem-máquina foi redesenhada para torná-la mais simples e personalizável Quadrado Ferramentas Digital Quanto ao ecrã de infotainment touchscreen de 12,9 polegadas, que agora pode ser controlado através de uma barra de aplicações equipada com widgets configuráveis ​​e uma barra seletora de gestão da climatização, que agora está integrada no ecrã principal. Como opção você pode escolher A Sistema de som Com 12 alto-falantes de 390 watts desenvolvidos pela Sennheiser.

Os plug-ins estão de volta – A gama de motores foi confirmada e integrada com novas versões. Abre com 1,5 ETI Na gasolina de 150 cv (atualmente não disponível na Itália), também disponível em versão híbrida moderada, que atualmente é a base da linha em nosso país. Diesel confirmado 2.0 TDI de 150 cv. No topo da gama estão as variantes com 2.0 ETIque chega no hatchback Cupra Leon com tração dianteira 300 cv E no Sportstourer VZ Com o Tração nas quatro rodas Atinge o pico de potência 333 cv (+23 cv em relação ao atual). Também é específico para a versão wagon 2.0 ETI de 204 cvAlém do sistema de tração nas quatro rodas 4Dirigir. Pepino também está de volta híbrido “On click”, com sistema composto pelo novo motor 1,5 litros TSI, um motor elétrico e uma bateria maior de 19,7 kWh (para uma autonomia elétrica superior a 100 km): Disponível com 204 ou 272 cv.

Cupra Formentor

Com mais de 120.000 unidades vendidas em todo o mundo em 2023, foi atualizado Cupra Formentor O objetivo é confirmar que é o cupê com tração integral mais vendido na Europa. Também neste caso o que muda é Antes, com o logótipo integrado no capô e na grelha que já não é única, mas dividida em várias secções. A porta traseira em formato de V também está presente no SUV, destacando ainda mais o logotipo iluminado no centro da faixa de LED que conecta os dois faróis. Oito diferentes Cores exteriores Eles são combinados com o mesmo número de rodas de liga leve de 18 e 19 polegadas. Para o resto, Remodelação de cabelo O design do Formentor continua em paralelo com o Leon, com intervenções idênticas tanto ao nível do design interior como da utilização abundante de materiais e tecnologias recicladas.

Até 272 cv – Também na frente Motores, o Cupra Formentor leva as opções disponíveis no carro com tração inferior. O ponto de partida para motores a gasolina foi confirmado como 1,5 ETI de 150 cvao qual é adicionado 2.0 ETI trazido para 204 cv Com tração nas quatro rodas. Os shapers mais atléticos VZ Está disponível em dois tipos diferentes, desde 265 ou 333 cv. Versões híbridas moderadas e diesel com 150 cv também permanecem válidas como SUVs coupé 2.0 TDI No mesmo nível de energia. Existem também duas possibilidades de Formentor para quem desejaPlug-in híbrido Com “millecinque” combinado com a unidade elétrica do sistema de potência 204 ou 272 cv.