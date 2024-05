A maneira mais rápida de transferir fotos do iPhone para o computador: leva 2 segundos e economiza muito espaço

Da conectividade física às soluções sem fio, essas opções permitem gerenciar imagens de forma rápida e eficiente.

Se você está procurando a maneira mais rápida de transferir fotos do iPhone para o computador, você está no lugar certo. Transferir fotos do seu dispositivo móvel para o computador não só permite visualizá-las em uma tela maior, mas também ajuda você Libere espaço valioso no seu iPhone. Felizmente, existem muitas maneiras rápidas e eficazes de fazer essa transferência.

Com tantas opções disponíveis, escolher a certa pode parecer difícil. Na verdade, dependendo da situação e das ferramentas à sua disposição, é possível na maioria das situações Transfira fotos com pouco esforço e muito rapidamenteIsto também se deve às modernas soluções sem fio.

Com ou sem cabos: todas as formas de transferir suas fotos do iPhone para o PC

A maneira mais fácil e rápida de transferir fotos do iPhone para o computador é usar um cabo USB. Este método é simples e não requer instalação de software adicional. Conecte o iPhone ao computador usando o cabo USB e desbloqueie o dispositivo. Quando o prompt aparecer, toque em Permitir no seu telefone e permita a conexão no seu computador também. Neste ponto, abra o Explorador de Arquivos no Windows, clique em “Este PC” e selecione seu iPhone. Ao clicar com o botão direito no seu dispositivo, selecione “Importe fotos e vídeosSiga as instruções para selecionar e importar fotos.

Se você preferir evitar cabos, iCloud é uma alternativa válida. Este serviço em nuvem permite sincronizar e transferir fotos sem a necessidade de conexões físicas. Comece ativando o iCloud no seu iPhone acessando Ajustes, escolhendo seu nome, depois iCloud e finalmente Fotos, onde você precisará ativar Sincronizar este iPhone. De acordo, Baixe e instale o iCloud para Windows em seu computador e faça login com seu ID Apple. Na seção Fotos do aplicativo iCloud para Windows, ative a sincronização e suas fotos serão baixadas automaticamente para o seu computador.

Para transferências rápidas e sem instalação, você também pode usá-lo Serviços online como Snapdrop. Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi e abra o site Snapdrop no computador e no iPhone. Selecione as fotos que deseja transferir para o seu iPhone e envie-as para o seu computador, seguindo as instruções na tela para concluir o download.

Outra opção muito popular é o aplicativo Send Anywhere. Basta baixar e instalar em ambos os dispositivos e escolher as fotos a serem transferidas. Neste ponto, o aplicativo gera um código que o usuário deverá inserir no computador para receber os arquivos.