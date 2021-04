Detalhes de data e hora – Nerd4.life

Horizon Zero Dawn continua sendo um dos jogos mais tecnicamente impressionantes no PS4, disponível gratuitamente no Play at Home.

Horizon Zero Dawn Sarah Livre A partir de amanhã, 20 de abril de 2021, Isto PS4 e PS5 No âmbito da iniciativa Play at Home, organizada pela Sony para incentivar as pessoas a ficarem em casa e respeitarem o distanciamento social, já na segunda leva de jogos.

Após a introdução de Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn chegará amanhã: a ação de mundo aberto da Guerrilla pode ser jogada gratuitamente baixando a partir de Raw 5 Na terça-feira de manhã, 20 de abril de 2021, estará disponível até as 5h do dia 15 de maio de 2021.

O Download Será de graça Para todos, Sem a necessidade de se inscrever em PlayStation Plus Ou similar, você só precisa ter um PS4 ou PS5, uma conta para acessar a PlayStation Store e baixar o jogo da página dedicada a este é o endereço.

Também lembramos que Guerrilla é o herói atualmente do evento Fortnite X Horizon Zero Dawn, com Aloy introduzido na Epic Games com skins, armas, itens temáticos e eventos personalizados.

Enquanto se aguarda a chegada de Horizon Forbidden West, o novo capítulo da série anunciada para PS5 e PS4 chegará (pelo menos de acordo com a Sony até agora) no segundo semestre de 2021, caso você não tenha jogado a primeira parte após este capítulo Uma excelente oportunidade para o fazer, tendo em atenção que é totalmente gratuito e sem necessidade de subscrição para o aceder.