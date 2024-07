NASA, uma tempestade solar está chegando: pode levar a um apagão mundial de rádio

O Solar Dynamics Observatory (SDO) da NASA observou uma explosão de plasma escuro na superfície do Sol no último domingo, e a tempestade solar pode causar uma série de cortes de energia generalizados em todo o mundo, de acordo com o Daily Mail. Esta nuvem escura é chamada de “explosão solar fria”. Este é um fenômeno que pode fazer com que um plasma mais frio do que a média exploda em direção ao norte, na superfície do Sol.