Uber suspende centenas de contas: o que acontece?

Uber, a gigante do serviço de carona, tomou uma decisão emocionante

São centenas de contas que a Uber decidiu suspender para garantir um serviço cada vez mais transparente e eficiente

A Uber lançou uma série de novos recursos de segurança focados no motorista ao longo dos anos, incluindo o congelamento de nomes de motoristas Contas falsas de passageiros E a Dirija o gravador de vídeo frontal Para substituir a câmera do painel do motorista. Esses são recursos de segurança que seguiram um longo período de feedback do usuário.

Contra-ataque da Uber para garantir um serviço mais transparente

Parece que os motoristas enfrentaram grandes dificuldades devido à presença de muitos usuários falsos. Numa tentativa de evitar a discriminação com base no nome de alguém, a Uber permitiu que os seus utilizadores introduzissem nomes falsos na sua aplicação, o que levou a graves consequências a longo prazo. Na verdade, muitos utilizadores abusam desta possibilidade. Mudaram de nome recorrendo a nomes de personagens de desenhos animados ou mesmo a verdadeiros “insultos”, o que, segundo a Uber, prejudica a transparência e prejudica os interesses dos seus clientes.

Por esta mesma razão, a Uber vasculhou os nomes das contas dos passageiros, congelando todas as contas com nomes claramente falsos. A empresa disse em comunicado oficial que os usuários foram solicitados a atualizar seus nomes de contas ou verificar sua autenticidade com os agentes de suporte do Uber para abrir suas contas.

Então o Uber apresentou seus empregos Gravação de áudio E a Gravação de vídeo frontal. A gigante do serviço de carona disse que a gravação de áudio no aplicativo durante as viagens ajudou a determinar o melhor curso de ação após um incidente de segurança e ajudou passageiros e motoristas a usar o aplicativo de forma mais transparente e segura. A empresa também experimentou primeiro a gravação de voz em três cidades dos Estados Unidos e depois expandiu geograficamente a aplicação deste novo sistema.

Onde os testes foram realizados

Teste de gravação de vídeo, que foi compartilhado pela primeira vez nas cidades Cincinnati, Louisville e Nova York. Depois se estendeu também às cidades de Santos e João Pessoa no Brasil. Basicamente, os usuários poderão gravar vídeos utilizando a câmera frontal do smartphone. A proposta é, essencialmente, substituir a câmara interior do carro por uma alternativa muito mais barata e acessível, que todos poderão configurar com muita facilidade. Os motoristas poderão gravar vídeo e áudio durante cada viagem, para tornar este serviço mais transparente e confiável, após a polêmica anterior sobre contas falsas. Veremos se esta experiência funcionará e se os usuários que utilizam os serviços prestados pela Uber realmente se beneficiarão dela.