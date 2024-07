Demonstração de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess disponível para PC, PS5 e Xbox Series

No fundo Monte Kafuku sugere No jogo nos encontraremos enfrentando Fúrias: criaturas das trevas que emergem à noite dos portões Torii para corromper a Terra e que teremos que banir de uma vez por todas.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess é uma nova propriedade intelectual da Capcom, que é um jogo de ação com elementos de estratégia ambientado em um Japão feudal fictício. Baseia-se fortemente na mitologia japonesa .

Conforme anunciado durante a transmissão do Capcom Next da noite passada, A versão demo de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess já está disponível No PC, PS5 e Xbox Series Esta demonstração gratuita para download permite que você visualize o jogo antes de seu lançamento em 19 de julho.

Uma experiência sem precedentes

Anunciado há exatamente um ano, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess está se preparando para estrear no PC, PS5 e Xbox Series 19 de julhoO que mostra como a Capcom não perdeu a capacidade de criar novas experiências.

A demonstração pode ser baixada em vapor, Loja PlayStation E Loja Xboxpermite ter uma ideia da mecânica de aventura que promete oferecer Batalhas dinâmicas e incríveisNa tradição das produções da Osaka House.

O sistema de trabalho de Kunitsu-Gami também acrescenta algumas coisas Elementos estratégicos Ligado a uma possível cooperação com os aldeões, apresenta habilidades específicas que podemos explorar durante as nossas batalhas com os espíritos.

Enquanto você espera pelo lançamento, talvez você possa ter uma ideia do jogo dando uma olhada em nossa análise de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.