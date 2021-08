Vanguardas, capas e imagens aparecem em Personagens e Configurações – Nerd4.life

Call of Duty: Vanguard Pode ser muito perto dela uma oferta, tendo em mente que algum material apareceu online, incluindo o que parece ser Capa e imagens oficiais do jogo Itens promocionais em personagens e armas.

Você pode encontrar as respectivas fotos em Este endereço está em NeoGAF, já que o tweet de referência abaixo não parece estar relatando o material diretamente (mas ainda se refere ao imgur com a imagem em questão). Dada a coincidência desse período, isso pode reforçar a ideia de que Call of Duty: Vanguard poderia ser apresentado durante o próximo evento da Sony, ou situação que poderia acontecer nesta semana ou na próxima, dados os muitos rumores de que 19 de agosto de 2021.

Dada a parceria exclusiva associada ao marketing, é possível para a Activision escolher um perfilEvento da Sony Para ver Call of Duty: Vanguard, no entanto, um determinado evento por si só também pode ocorrer, considerando o tamanho do título em questão.

No entanto, o que parece particularmente interessante, ao olhar para as fotografias, é a confirmação do cenário pseudo-histórico: os personagens, as armas e o cenário parecem referir-se a Segunda Guerra MundialTambém já apareceu várias vezes a partir de rumores, mas pode ser uma explicação alternativa para isso, dadas algumas características de armas e heróis.

Enfim, a capa mostra uma equipe de quatro Personalidades Também entre eles está uma mulher, enquanto a outra imagem mostra armas e skins para o jogo relacionadas ao acesso antecipado e possivelmente algumas versões específicas, dependendo de mais informações.

Hoje em dia, vários rumores já apareceram em Call of Duty: Vanguard, como aqueles relacionados ao clima dinâmico, 24 mapas e um sobre a provável data de revelação, que neste momento pode realmente ser determinada em 19 de agosto.