A operadora pode se despedir da rede 3G

Mudanças estão no horizonte para os usuários da Ilíada, que logo se verão tendo que lidar com uma novidade importante. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que acontece.

Os últimos meses foram marcados pela influência de Doença do coronavírus Isso trouxe consequências negativas em nossas vidas. Pense no tipo de repercussão Barato, bem como do ponto de vista das relações pessoais. Com efeito, para contrariar a sua propagação, somos solicitados a prestar atenção a vários cuidados, como o distanciamento social. Mas não só isso, mais e mais trabalhadores estão se encontrando às voltas com isso trabalho inteligente, enquanto os alunos tiveram que lidar com uma nova forma de fazer escola, devido ao ensino a distância.

Um novo contexto leva a uma utilização cada vez mais generalizada de várias ferramentas tecnológicas e serviços afins, como mensagens de texto, telefonemas e emails, permitindo-nos manter o contacto com amigos e familiares mesmo que estejam fisicamente distantes. Este é o contexto em que diferentes atores desempenham um papel importante operadoras de telefoneDisposto a sugerir ofertas úteis, a fim de atrair novos clientes. É um exemplo claro disso A IlíadaO que contribuiu para os preços baixos desde que entrou em nosso mercado. No entanto, os usuários da operadora francesa podem em breve se ver tendo que lidar com uma novidade importante. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que acontece.

A Ilíada: uma decisão inesperada: um possível adeus ao 3G

Com a chegada do verão, muitos procuram enfim se afastar das diversas obrigações diárias e desfrutar de momentos de relaxamento. Portanto, neste período particular, A Ilíada Decidi surpreender a todos novamente com uma nova taxa realmente incrível.

Para o mês de junho, aliás, já é possível chegar ao preço Flash 120, que oferece chamadas e textos ilimitados, mas também 120 GB para navegação. O preço de renovação é de € 9,99 a cada 30 dias. Se tudo isso não bastasse, graças ao Flash 120, o player também aponta o mesmo para um arquivo Tecnologia 5G.

Os clientes Iliad, de fato, poderão usar NGN sem nenhum custo. Lembramos que a cobertura 5G é garantida nas principais capitais, com a operadora que deve Estendendo extensão 5G para terminais até 2022. Sem dúvida uma novidade importante, com a Ilíada pensando em despir as linhas 3G, a fim de aumentar os investimentos em 5G.

Somente Possível adeus às redes de terceira geraçãoPortanto, pode ser uma das próximas coisas novas com que lidar. Adeus ao 3G, o que não deve acontecer antes de 2022, visto que o 3G, principalmente nas áreas periféricas, é fundamental para se conectar à Internet. Resta esperar para ver os próximos movimentos da operadora nesta área.