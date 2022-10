Agora pode salvar sua vida, não acredite em hipótese alguma

Poucos obstáculos à vista, a viagem da China e o destino à Índia, a nova terra prometida. Alguns reclamam muito da escolha da Apple: Trazendo as novidades, tudo no Pro. Algumas críticas são demais para os preços elevados. Mas, basicamente, o iPhone 14 é um dispositivo de ponta e continua.

Foi sem dúvida a notícia mais bem-vinda relacionada com Ilha Dinâmicasó que a Apple conseguiu transformar um entalhe no calcanhar de Aquiles em sua própria espinha dorsal, sem todas as novidades que essa ilha feliz traz, uma pena que ela só exista em iPhone 14 Pro (e Pro Max).

Mas entre as novidades que estão fazendo algum sucesso nestes primeiros meses com os novos meses Melafonini, Essa função que permite aos usuários uma detector de acidentes Avançado, ativa-se praticamente em todos os lugares, mesmo em uma montanha-russa.

Como ativar ou desativar este importante recurso

É certamente uma importante função de segurança que permite enviar um pedido de ajuda e assistência, quando os sensores de movimento do smartphone detectam movimentos anormais, como os que ocorrem em um acidente. Chegou uma novidade não só no iPhone 14, mas também em novos aparelhos Apple Watch Ultra, Série 8 e SE 2.

Após anos de testes e principalmente pesquisando os dados, um recurso estranho encontrado nos novos recursos apareceu Melafonini Por Cupertino: A Apple não apenas usa hardware completamente novo ou um algoritmo avançado, mas também usa mais de um milhão de horas de dados de acidentes do mundo real.

Claro que, como todas as notícias e este conceito de um detector de movimento de anomalia, mas sem saber o que é, pode acontecer (e o contrário seria estranho) que o sistema crie “falsos acidentes” em situações extremas: aconteceu em parques de diversões. Kings Island e Dollywood, onde uma montanha-russa lançou uma série de chamadas falsas automatizadas para serviços de saúde de emergência, que enganaram a Apple e seu notório sistema de detecção.

de um lado, Ilha dos Reis Mostrar falsa descoberta de acidentes de montanha-russa em pelo menos seis casos diferentes, Dollywood Em vez disso, ele decidiu pedir às pessoas que não carregassem detectores de acidentes como Iphone ou Apple Watch Ou para desativar a nova função antes de embarcar no avião.

Por outro lado, mostrou a validade do detector feito na Apple, que é muito vulnerável às mudanças anômalas no iPhone 14.”É um detector de acidentes altamente preciso na detecção de movimentos de teclas que, como todos os sistemas, também é claramente otimizado para assistência ao usuário na redução de falsos positivos.A palavra de um porta-voz da Apple.

Portanto, verifica-se que as montanhas-russas têm propriedades que podem enganar o algoritmo que leva em conta as medições da força G, mudanças de pressão e Mudanças de velocidade/GPS e o barulho alto encontrado em novos Apple Watches ou até mesmo iPhones. Nessas circunstâncias, obviamente não tão ruins quanto o detector pode sugerir, a única opção é colocar o telefone no modo avião ou desligá-lo.

Alternativamente, você também pode desativar a detecção de acidentes. Como? Configurações, role para encontrar o item SOS de emergência, desative-o. Mas os grandes mestres latinos dizem que o melius é abundante quam deicere.