É assim que o YouTube quer convencer os usuários a desinstalar bloqueadores de anúncios: a estratégia

A guerra do YouTube contra os bloqueadores de anúncios atingiu um novo nível: desta vez bloqueando aplicativos de terceiros

Não é nenhum segredo que o YouTube vem reprimindo os bloqueadores de anúncios há algum tempo. Tudo isso é feito para tentar induzir os usuários a aceitar anúncios ou assinar o YouTube Premium para uma experiência sem anúncios.

Agora parece que sim A plataforma mudou para combater as pessoas que assistem a vídeos em aplicativos de terceiros que bloqueiam anúncios. O YouTube anunciou a mudança na segunda-feira, observando que está “fortalecendo a fiscalização” contra aplicativos que violam seus termos de serviço. Abaixo, descobrimos mais detalhes.

O YouTube está intensificando sua guerra contra os bloqueadores de anúncios

O YouTube introduziu duas novas medidas em sua repressão aos bloqueadores de anúncios. Especificamente, ele tem como alvo aplicativos que bloqueiam anúncios e privam os criadores da plataforma de receita publicitária. De acordo com o YouTube, qualquer pessoa usa esses aplicativos Você pode enfrentar buffer excessivo ou uma mensagem de erro Que afirma “O conteúdo a seguir não está disponível neste aplicativo”.

Desde o início do mês, alguns usuários afirmam ter recebido uma mensagem ao acessar o YouTube com bloqueador de anúncios. Diga a eles que este tipo de extensão não é permitido em seus navegadores Oferece duas opções: desativá-los para ativar anúncios ou pagar pelo YouTube Premium para navegar sem anúncios.

A guerra contra os bloqueadores de anúncios provavelmente levará os usuários insatisfeitos a abandonar completamente a plataforma ou a pagar pelo serviço premium para evitar publicidade excessiva. O bloqueio de anúncios é um golpe para o YouTube, que usa a receita publicitária para apoiar os proprietários de conteúdo. Também evita que a plataforma e os criadores de conteúdo ganhem dinheiro.

Na versão desktop do YouTube, os anúncios ainda podem ser bloqueados por meio de extensões do navegador. No entanto, aplicativos móveis de terceiros que ignoram anúncios são estritamente proibidos. O bloqueio de anúncios pelos usuários também afeta a receita dos criadores de conteúdo, disse a empresa.

Neste contexto, ele diz que Os anúncios são importantes para financiar o “acesso gratuito à vasta biblioteca”. A plataforma deseja evitar a exibição de anúncios e, ao mesmo tempo, manter os usuários satisfeitos. Por exemplo, o YouTube TV mudou sua política de publicidade. Tal como acontece com os canais de TV, agora você verá um anúncio longo com duração de alguns minutos entre os vídeos.