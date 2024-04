Smart TV de graça? O truque (que ninguém conhece) para tornar isso possível

De agora em diante, você pode finalmente obter uma smart TV quase de graça. Aqui está o truque que ninguém conhece.

Quem entre nós não sonha em ganhar produtos eletrônicos de graça? Obviamente para todos, mas especialmente para os amantes de acessórios de tecnologia. Aliás, a partir de hoje há grandes novidades que vão te surpreender. Você finalmente poderá se livrar de sua TV antiga e comprar um aparelho de última geração.

Diferente Modelos de 50 a 100 polegadas Para mobiliar todos os ambientes da sua casa: da sala ao quarto. Mas como fazemos isso? Vamos ver juntos como conseguir essa incrível maravilha audiovisual quase de graça.

Smart TV grátis: veja como obtê-la

Aqui revelamos uma gama de produtos que podem Substitua sua TV antiga a preços extremamente baixos. Por outro lado, como sabemos, a era inteligente já assumiu o controle. Agora basta preparar papel, caneta e cartão de crédito.

Vamos começar com O Amazon Fire TV Stick Lite é a opção mais versátil. Ideal para quem possui TVs de última geração mas não quer se privar da possibilidade de assistir futebol e séries de TV. Compatível com todas as principais plataformas, do Netflix ao Disney+ e do Prime Video ao DAZN.

Se você é um grande fã, acesse o Chrome O Google Chromecast com Google TV é para você. O produto pode ser facilmente encontrado à venda por pouco mais de 30€ e vem com um pequeno controlo remoto já incluído na embalagem. Assim como o Fire TV Stick Lite, o Chromecast também é compatível com todas as principais plataformas de streaming e Pode ser controlado diretamente do seu smartphone.

Vamos seguir em frente agora O próprio decodificador da Apple, Apple TVEm sua versão 2022, suporta saídas de vídeo de até 4K. Obviamente, esta escolha é mais indicada para quem tem em casa um ecossistema inteiramente baseado em produtos Apple. Porém, o preço é um pouco mais alto: A partir de 149,99 euros.

Por fim, recomendamos o Amazon Prime. Onde você pode encontrar uma grande variedade de itens eletrônicos a preços realmente competitivos. O serviço também oferece filmes e séries de TV com Amazon Prime Video. Jogos grátis da Amazon Prime Gaming. E música ilimitada no Amazon Music. Lembramos também que caso ainda não seja cadastrado, você poderá experimentar o serviço gratuitamente por 30 dias. Além disso, se você for estudante, terá 90 dias grátis.