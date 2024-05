Saga de Senua: Hellblade 2, um tempo de libertação e conquista revelado pela Teoria Ninja

O Mapa Mundial Clássico indica os horários de abertura esperados nas diferentes regiões geográficas da Saga de Senua: Hellblade 2, dependendo dos diferentes fusos horários. Como podemos perceber, o jogo digital pode ser lançado em nossa região a partir de 10h do dia 21 de maio correspondente à hora mencionada do fuso horário de Berlim.

O início dos lançamentos do Xbox Game Studios

Um dos panoramas da Saga de Senua: Hellblade 2

Além disso, é um endereço distribuído Apenas digitalmenteO que na verdade torna este momento um início válido para todos os usuários, já que não haverá possibilidade de jogar a partir de mídia física, o que os desenvolvedores não esperavam.

Senua’s Saga: Hellblade 2 marca o início de uma temporada de lançamentos de alto calibre do Xbox Game Studios, que deve continuar com Avowed, Microsoft Flight Simulator, Indiana Jones and the Ancient Circle, bem como Starfield: Shattered Space e The New Call . De dever.

O novo capítulo da série Ninja Theory apresenta-se como mais um salto do ponto de vista tecnológico: baseado no Unreal Engine 5, Senua’s Saga: Hellblade 2 parece ser verdadeiramente um dos jogos mais avançados tecnicamente até à data, como mostra o imagens e trailers publicados até agora.

Ainda ontem vimos um vídeo revelando o poder do modo foto, que parece particularmente profundo e complexo neste jogo, lembrando que o título em questão faz parte dos jogos anunciados para a segunda quinzena de maio do Xbox Game Pass.