O novo jammer é lindo e é declarado um sucesso

Alto, chamativo, perfeito para viagens. A nova bola de fogo da Royal Enfield está pronta para surpreender os fãs. por isso.

Ainda há pouca informação técnica sobre isso, mas existe Liberte a imaginação dos entusiastas do roadster. Gravado oficialmente há alguns meses, estreou recentemente nas ruas ainda que em versão temporária. Depois do Meteor 350 Aurora, Bullet 305 e do recente HIM-E, O mínimo que se pode dizer é que a Royal Enfield eleva a fasquia Com um investimento significativo em tecnologia, mas não só.

Projetado para satisfazer os gostos mais exigentes que buscam desempenho e conforto em um veículo pensado para quilometragem após quilômetro, não subestima a modernidade. Dos poucos detalhes que se conhecem, sabemos com certeza que é mais refinado que o modelo anterior e que seu motor foi totalmente revisado.

Royal Enfield não trapaceia, o que se sabe sobre a última fera

ele é chamado Himalaia 452 e seu objetivo é fazer as pessoas esquecerem o antigo 411. Como esperado, as novidades mais importantes dizem respeito ao motor.

É movido por um motor monocilíndrico de 452 cc com dupla distribuição de comando de válvulas no cabeçote, capaz de entregar até 40 cv ao asfalto, com torque máximo de 40 Nm com refrigeração líquida. A caixa de câmbio tem seis velocidades, enquanto o sistema Ride By Wire operado pelo acelerador é instalado para gerenciar o mapeamento da unidade motriz.

Esteticamente, é mais suave e suave nas linhas do que a sua irmã mais velha, e o depósito foi ampliado para 20 litros. Para tornar a condução mais fácil e menos cansativa A posição de pilotagem foi completamente alterada e agora é mais longa e larga. Esses benefícios não valem apenas para o motorista, pois a parcela do passageiro também foi ampliada.

Algumas melhorias também foram feitas a nível estrutural A estrutura de aço é fixada em um garfo invertido Showa de 43 mm, enquanto na traseira temos um monoamortecedor com pré-carga ajustável. Os freios apresentam disco de 310 mm na dianteira com pinça de pistão duplo, enquanto na traseira há disco de 270 mm com pinça de pistão único. Os aros raiados têm 17 e 21 polegadas, com pneus levemente protuberantes.

Um display de informações TFT é fornecido Cor que pode ser conectada ao telefone e garante navegação via Google Maps. As luzes são todas full LED. O Guerrilla 450 provavelmente será lançado antes deste modelo.