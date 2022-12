A Bluepoint Games sugeriu a chegada de um novo jogo em 2023 com um cartão de boas-vindas – Nerd4.life

Jogos Bluepoint pode anunciá-lo novo jogo No 2023. Pelo menos é o que sugere seu cartão de Natal postado no Blog do PlayStation para os desejos dos amigos do PlayStation Studios (primeiros e outros).

Como você pode ver, o um ingresso Aparecem quatro parcelas, três abertas e uma ainda fechada. Os três jogos de referência de pacote aberto nos quais o estúdio trabalhou ou colaborou. Obviamente, a embalagem fechada desperta uma curiosidade maior: o que ela conterá?



Jogos de cartões comemorativos Bluepoint

Obviamente, é impossível traçar qualquer indicação de em qual jogo a Bluepoint Games está trabalhando. Muitos estão falando sobre um remake de Bloodborne, que seria a evolução natural do jogo anterior do estúdio, o remake de Demon’s Souls, mas nada pode ser dado como certo. Afinal, há quem gostaria de ver a talentosa casa de software trabalhar em um novo IP próprio, o que não seria nada ruim.

A única certeza é que seráExclusivamente no PS5Porque a Bluepoint Games é um estúdio PlayStation.

Claro, é justo dizer que nada é certo e que estamos lidando com pura especulação. Portanto, é melhor não tomar nada como garantido.