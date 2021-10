Twitch tem uma lista de streamers que não podem ser bloqueados, roubo de dados revelado – Nerd4.life

Roubo de dados envolvido Contração muscular Nos últimos dias, a plataforma preparou um arquivo lista de streamer Dar não proíbaOu seja, feche os olhos, mesmo em caso de violações. É claro que não faltaram controvérsias sobre a descoberta de emissoras a quem as regras se aplicam vagamente, mesmo que muitos não se surpreendam ao descobrir, porque já estava bastante claro.

Na verdade, os banners na lista não são impedidos de serem banidos, mas simplesmente não são banidos imediatamente se isso acontecer violações. A lista inclui os nomes dos principais softwares de streaming, como DJWheat, Ricegu e Tyler1, bem como os motivos pelos quais eles devem ser protegidos.

Curiosamente, mas não muito, que um dos nomes da lista é Diretor-executivo Twitch Emmett Shear, que “não deve ser banido por qualquer motivo”, porque ele é o chefe.

Claro que em caso de violações flagrantes, nem mesmo Twitch pode esconder sua cabeça na areia e ter que bloquear suas principais fontes de receita também, como aconteceu recentemente com Panela, culpado de denunciar as guloseimas favoritas que Twitch dedicou a certos streamers. Seria útil parafrasear uma piada histórica do Marquês del Grillo a Alberto Sordi: “Twitch, por que você não os proíbe?” “Porque eles são eles e você não é uma prostituta.”