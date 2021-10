Tencent compra 22% da Bloober Team, autora de The Medium – Nerd4.life

De acordo com Daniel Ahmed, analista da Niko Partners, a Tencent adquiriu uma participação de 22% na desenvolvedora polonesa Bloober Team. O investimento foi de US $ 19,5 milhões, tornando a empresa chinesa a maior entre os acionistas externos. A Bloober Team lançou jogos como The Medium e Blair Witch.

O Team Bloober recentemente firmou acordos de parceria com a Konami e a Take-Two. No momento, infelizmente, não sabemos nada sobre os projetos em desenvolvimento e, em particular, os detalhes da cooperação entre a equipe polonesa e as duas grandes empresas de videogame. No entanto, a Konami afirmou que os desenvolvedores permanecerão independentes. Este investimento da Tencent confirma essa linha de pensamento.



Médio: cena dupla do jogo

A Tencent é muito ativa em investimentos em jogos. Comprou o Sumo Group por US $ 1,3 bilhão, por exemplo, e abriu novos escritórios em Los Angeles para acelerar seu crescimento no oeste.

Ao mesmo tempo, porém, perdeu US $ 60 bilhões em valor: a China está apertando cada vez mais seu controle sobre os jogos, e os regulamentos estão dificultando a monetização de alguns jogos.