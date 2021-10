Apenas um terço dos jogos em desenvolvimento foi anunciado? – Multiplayer.it

Xbox Game Studios Terá muitos outros jogos em desenvolvimento além dos que conhecemos, visto que segundo estimativa que o jornalista Jes Corden considera “sábio”, ou conservador, digamos de aproximação, apenas cerca de Um terço dos projetos estão em desenvolvimento Nas equipes primárias da Microsoft foram Anunciado até agora.

Isso é o que foi dito antes caramba cordão o Podcast do Xbox TwoCorden e Rand lideraram Thor. Parece também que esta estimativa não inclui os jogos da Bethesda, visto que se limita à divisão editorial da Xbox Game Studios, com um roadmap à frente da eventual aquisição da Bethesda.

O repórter da Central do Windows também relata que, nas próximas semanas, publicará um artigo sobre Admitido e as informações que consegui reunir sobre o novo RPG em desenvolvimento no Obsidian por meio de suas fontes.



Xbox Game Studios, uma visão geral das primeiras equipes da Microsoft

Obviamente, não podemos tomar isso como uma notícia oficial, sendo apenas um boato, mas deve ser dito que Corden mostrou conexões convincentes na Microsoft e na área circundante.

Isto pode ser alguns jogos Não anunciado, também coletado no Reddit com base em rumores até agora: Dois títulos de Mojang, Corden relata novamente, um novo jogo Obsidian de Josh Sawyer, Gears 6 e um novo jogo de The Coalition, novos IPs de Double Fine e Compulsion, Project Cobalt de inXile , Projeto Indus da Oxide, Projeto Dragon da IO Interactive, MMO mencionável Jeff Grubb e muitos outros.

Em primeiro plano Bethesda Depois, há os novos jogos da id Software (possivelmente um reboot do Quake), possível Wolfenstein da Machine Games, o novo projeto em desenvolvimento na Tango Gameworks e possivelmente um projeto em colaboração com a Tencent, além dos jogos já anunciados.