Starfield, análise de vídeo da Digital Foundry fala sobre elementos da próxima geração e da velha geração – Nerd4.life

campo estelar Ele é o novo protagonista Análise de vídeo A partir de fundição digitalque olhou atentamente para o trailer do jogo em busca de uma pista Ambos os aspectos da próxima geração e da velha geração Novo endereço da Bethesda.

No lado positivo, o videogame Starfield no Xbox & Bethesda Games Showcase parece usar ‘Efeitos de qualidade Em termos de reforçar os detalhes internos, neste caso ele aprendeu a lição de Halo Infinite em comparação com a abundância de bate-papo beta que atrasou o exclusivo do Xbox.

Em segundo lugar, a produção espacial ainda é um fator desconhecido em termos das tecnologias utilizadas, mas parece cumprir muito bem seu papel, pois Mistura de recursos manuais e elementos procedimentais que caracterizam as superfícies dos planetas que poderemos explorar.

Neste momento, há duas coisas que nos fazem levantar o nariz: por um ladoSem reflexões no traçado de raios ou mesmo inversão do espaço da tela, no momento foi substituída por simples mapas de cubos; Por outro lado, o que está claro Quedas de taxa de quadros que se observa durante algumas fases do combate.

John Lineman comparou o trailer de Starfield ao desenho animado de Fallout 4 e, nesse sentido, o progresso da Bethesda parece ótimo. No entanto, ainda há muitas incógnitas e a esperança é que todas as dúvidas sejam esclarecidas entre agora e o lançamento.

Enquanto isso, confira o especial Starfield, o Star Citizen que o fez.