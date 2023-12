Um Mercedes maravilhoso esquecido há 10 anos: quando o encontram, fazem algo maravilhoso

Um acidente incrível aconteceu com o incrível Mercedes, que depois de 10 anos se viu em circunstâncias verdadeiramente malucas.

Entre as marcas que tornaram o mundo automóvel lendário, não há dúvida de que Mercedes Ele é um dos que alcançaram os maiores sucessos. A empresa de Estugarda criou uma série de automóveis verdadeiramente excepcionais, capazes de se actualizarem ao longo dos anos e se apresentarem no mercado de uma forma que agradará a todos os clientes.

A “estrela de três pontas” é um símbolo de elegância e eficiência e isso também pode ser visto no mundo das corridas. Nos últimos anos, os resultados esperados não foram alcançados, como aconteceu na década passada, onde havia a possibilidade de continuar a conquistar títulos mundiais com a dupla de ouro que formou. Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Agora é sua vez Red Bull domina o mundo das corridas, mas não há dúvida de que a magia de Black Arrows permanece inalterada. Por esta razão, no mercado internacional, cada vez mais clientes decidem colocar as mãos nestes carros emocionantes, incluindo aqueles que dominam em tamanho e motorização.

São poucos os carros que conseguiram captar a atenção do público em geral como Mercedes Classe G. É um gigante extraordinário que passou por muitas melhorias ao longo dos anos, e o custo fez com que se tornasse um dos carros alemães mais caros do mundo, mas algumas pessoas parecem não se importar com estes carros incríveis.

Mercedes G-Class Wagon: abandonada e restaurada à sua antiga glória

lá Mercedes Classe G Sofreu muitas melhorias ao longo dos anos e hoje pode mais uma vez ser admirado com um estilo verdadeiramente único. Na verdade, tem 482 cm de comprimento, 193 cm de largura e 197 cm de altura, o que o torna um maravilhoso e charmoso veículo de cinco lugares.

Uma característica que sempre se destacou para eles é o fato de terem formatos quase quadrados em alguns casos, mas ainda assim são sempre muito interessantes. A Mercedes criou dois modelos, com motores que atualmente funcionam apenas com gasolina ou diesel, sendo que o modelo básico apresenta um motor de seis cilindros de 2.900 cavalos que produz 330 cavalos.

Apesar de ser um veículo todo-o-terreno com dimensões impressionantes, ainda é capaz de atingir a velocidade de 210 km/h, mesmo que o consumo seja de 11,7 litros aos 100 km. Para comprar este carro o preço inicial é bom 137.940 eurosé uma personagem marcante, mas parece que alguém achou que ela não merecia a devida atenção e a abandonou.

Felizmente, os YouTubers pensaram nisso novamente Detalhes do WDcom aqueles que recuperaram A Classe G Que não é lavado ou tocado há 10 anos. Foi preciso muito trabalho, a utilização de muitos produtos de limpeza que estão disponíveis com link na descrição e podem ser adquiridos e depois de algumas horas esse Mercedes volta a brilhar.