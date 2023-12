Adeus ao botão de impressão digital dos smartphones: uma nova invenção incrível da Xiaomi

A gigante chinesa dos telemóveis está a considerar uma nova forma de permitir aos utilizadores desbloquear smartphones com mais facilidade.

A chegada da tecnologia de reconhecimento de impressões digitais foi uma grande revolução no mundo dos smartphones. Isso tornou o acesso aos nossos dispositivos muito mais fácil e, em muitos casos, eliminou senhas tediosas para inserir sempre que você desbloquear o telefone. Alguns anos depois surgiu a tecnologia de reconhecimento facial, com a qual era possível acessar um smartphone sem fazer praticamente nada. Agora, porém, Ambos os métodos estão prestes a ser superados por uma inovação interessante.

Foi a empresa chinesa Xiaomi quem apresentou o projeto, que parece saído direto de um filme de ficção científica. Ao utilizar nossos dados biométricos de forma mais sofisticada, os novos dispositivos da empresa poderão fazer isso Identifique a pegada digital dos usuários de uma maneira nova e muito mais fácil de usar.

Os telefones estão se tornando cada vez mais seguros e fáceis de desbloquear

O Xiaomi 14 Ultra é um dos modelos mais esperados a ser lançado no próximo ano. Ouvimos muito sobre este dispositivo que parece ter uma câmera particularmente poderosa e será equipado com o mais recente chipset Snapdragon 8 Gen 3. Além dessas especificações técnicas, um dos últimos relatórios indica que Xiaomi também pode mudar para um leitor ultrassônico de impressão digital no display. Este novo scanner não só será mais rápido, mas também permitirá que os usuários desbloqueiem seus dispositivos mesmo quando não conseguem usar bem os dedos, como quando as mãos estão molhadas.

Hoje, a maioria dos smartphones possui um leitor de impressão digital sob o display. A maioria são scanners, que capturam uma imagem da impressão digital quando o dedo é colocado e a comparam com os dados biométricos que possuem. É uma maneira rápida e barata de posicionar um scanner, mas também apresenta uma grande desvantagem. Para que o scanner funcione e seja reconhecido, o usuário deve colocar o dedo em um ponto específico. Se seus dedos estiverem molhados, úmidos ou gordurosos, o leitor de impressão digital não conseguirá verificar sua identidade.

É por isso que algumas marcas começaram a usar scanners ultrassônicos de impressão digital, que eliminam essas desvantagens. Esses scanners emitem ondas de ultrassom que saltam do seu dedo para o sensor. Portanto, funciona mesmo quando os dedos estão molhados e mesmo que o dedo não esteja colocado em um ponto específico.