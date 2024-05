Quanto a Sony ganhou com jogos de PlayStation no PC e Xbox? Aqui estão os dados oficiais

Quanto a Sony ganhou? Com eu Jogos PlayStation sobre PC e Xbox? Durante o ano fiscal de 2023, os dados oficiais falam de 730 milhões de dólares, que é o valor mais elevado registado pela empresa japonesa até agora.

O gráfico, criado por Derek Strickland da TweakTown, aponta para Total de vendas de jogos e microtransações feitas no Steam e no Xboxembora neste último caso apenas um título da Sony esteja disponível, que é MLB The Show 24.

Portanto, podemos interpretar o progresso como Relaciona-se quase exclusivamente às pontuações alcançadas no SteamIsso é feito publicando produtos como Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Returnal, The Last of Us Part 1, Ratchet & Clank: Rift Apart e, claro, Helldivers 2.