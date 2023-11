Comunidade de bem-estar, o que é e por que melhora a saúde mental

Já existem muitas comunidades de bem-estar e espera-se que o seu número aumente cada vez mais. Estas são verdades literalmente celestiais.

Hoje podemos encontrar muitas comunidades que optaram por viver o seu dia a dia de forma pacífica e saudável, além de respeitar o meio ambiente: encontram-se no Lago Nona em Orlando, Flórida, no The Interlace no Japão, ou na Via Verde em no Bronx, Serenbe em Atlanta ou BedZED no Reino Unido.

Tudo vem de Uma mistura muito especial, Ben Imobiliária – Compra e venda de imóveis – etc.senso comunitário, Conceito muito positivo e especial. Em suma, podemos dizer que basta comprar a casa certa, no bairro certo, e poderemos melhorar a qualidade de vida, tanto física como mental, bem como experimentar um sentimento de pertença à comunidade que é muito raro hoje. . Mas é claro que as comunidades de bem-estar são muito mais do que isso.

Podemos mudar nossas vidas, basta encontrar a comunidade de bem-estar mais próxima de nós. Veja como

Neste momento existem muitos projetos, existentes ou prestes a começar, que podem ser definidos como uma comunidade de bem-estar. Em um nível técnico, tudo se resume a isso Os bairros foram construídos com um propósito específico, que é melhorar a qualidade de vida dos seus moradores.

Casas, parques e jardins muito verdes e bem organizados, áreas para crianças e possivelmente comércios que vendem produtos zero quilômetro. Esta pode ser uma breve visão das comunidades de bem-estar.

Mas o mais interessante é que as pessoas dessas comunidades não querem apenas ter um parque bonito, onde possam fazer ioga ou brincar com o cachorro. Nas comunidades de bem-estar, os vizinhos pretendem conhecer-se, colaborar e formar relacionamentos de forma saudávelPara compartilhar eventos, festas, shows e cotidiano.

Todas as coisas que quase desapareceram em nossa sociedade. Vivemos num mundo onde as obrigações, o trabalho e a rotina nos distanciam cada vez mais dos outros, mas também de nós mesmos. Corremos em direção a algo que não existe, queimamos energia preciosa, nos sentimos cada vez mais solitários e, eventualmente, ficamos doentes, no corpo, na mente e no coração.

As comunidades de bem-estar estão cada vez mais na moda e o motivo é fácil de entender. Talvez as pessoas percebam que uma vida como a que vivemos hoje não é nada sustentável, nem para os seres humanos nem para o ambiente. Devemos dar um passo atrás e redescobrir o sentido de comunidade, a alegria de nos reconectarmos com a natureza e, acima de tudo, ensiná-la aos nossos filhos.

Atualmente, como mencionamos Há cada vez mais projetos de bairro construídos de acordo com esta filosofiaMas você não precisa apenas procurar por essas coisas. Todo mundo pode Localize um lugar, uma cidade, uma pequena aldeia onde você possa se mudar e viver de acordo com os conceitos que as comunidades de bem-estar também adotam. Basta um pouco de coragem.