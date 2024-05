Mau tempo em Milão, fortes chuvas e inundações à noite e pela manhã. Rio Seveso atingiu o limite de alerta

A Noite de chuva forte e inundações de estradas Milão e no interior. E Quinta-feira, 2 de maio A cidade subiu abaixo Chuva pesada e incorporado enchente e poças. A chuva parou por volta das 9h. As previsões indicam Tempo instável na Lombardia ao longo do diaNo entanto, eles não terão fome Esclarecer No meio da hora. A temperatura permanece constante 13 a 14 graus.

lá Defesa Civil do Município de Milão Depois das 4 da manhã informou os cidadãos O rio Seveso atingiu o limite de alerta. Para aqueles que se encontram em zonas propensas a inundações, aplicam-se os sinais habituais, tais como garantir a segurança dos quartos ao nível da rua, proteger os carros, ter cuidado ao atravessar pontes e passagens subterrâneas e não permanecer em áreas próximas das margens dos rios.

“Não estamos sob alerta meteorológico, mas esta noite na parte norte de Milão (Cinicello Balsamo e Milan Lambrate) 30 mm de chuva caíram entre 1h e 4h. O Conselheiro de Defesa e Defesa Civil escreveu no Facebook às 6h, Marco Granelli -. O nível da água subiu devido à chuva. O Lambro Via Feltre subiu repentinamente de 0,80 metros às 2h00 para 1h95 às 4h30 e agora está estábulo. E a Seveso Ao chegar, acordei de repente 1,70 a 4,15 via Valpurva em Niguarta, Mas agora Ele está caindo. Os distúrbios se moverão do sudeste Rumo a Milão, agora à espera de um novo de Lodi.”

“Por isso Seveso – Granelli reescreve – O tanque de Milão está pronto para operação Isto acontece quando o nível de Valfurva sobe para 1,88 m. por isso Lambro Nós temos Comunidades avisadas Estamos aguardando para saber se os níveis voltarão a subir e então teremos que prosseguir com a evacuação. As equipes da defesa civil e do serviço de água do MM foram acionadas.” READ Ele estará em campo com o Milan

Caixa eletrônico Relatado pela manhã Problemas para as linhas de bonde 1, 9 e 33Uma razão Troca de inundações: Os veículos chegam alguns minutos atrasados ​​e esperam mais nas paradas.

Sexta-feira, 3 de maio a. Planejado em Milão Progresso O clima será predominantemente ensolarado, enquanto o resto da região terá mais chuva nas áreas alpinas e pré-alpinas. Pior novamente à noite.

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”