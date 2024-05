Do Banco Europeu de Hidrogénio ao projeto português MP2X de 245 milhões, no qual trabalha o grupo italiano MAIRE

O MadoquaPower2X (MP2X), que será desenvolvido em Portugal com o contributo essencial do grupo italiano MAIRE, é o único projeto que recebeu o maior montante de financiamento social através do primeiro leilão piloto do Banco Europeu de Hidrogénio.

Tal como já anunciado pela Comissão Europeia nos últimos dias, foi reiterado no Linkedin pela Madocua Renewables – empresa portuguesa que lidera o desenvolvimento do projeto em conjunto com o Fundo de Transição Energética CIP dinamarquês e a holandesa Power2X – MP2X. 0,48 euros por quilo de hidrogénio renovável produzido para o valor total do H2, válido por 10 anos do programa de apoio, que atingirá as 510 mil toneladas, elevando o valor total do financiamento recebido para cerca de 245 milhões de euros.

Tal como recorda Madocua, isso inclui a construção de uma central Power-to-X em Sines, Portugal, que terá 500 MW de capacidade de eletrólise na Fase 1 e atingirá 1,2 GW na Fase 2.

Inicialmente, o novo centro português utilizará apenas energia renovável, utilizando uma ‘ligação à rede’ de 560 MVA para produzir 51.000 toneladas de hidrogénio verde e 300.000 toneladas de amoníaco verde por ano, este último dedicado principalmente ao mercado marítimo. Uma vez implementada a segunda fase, os volumes crescerão significativamente: Madocua fala de 150.000 toneladas de H2 por ano e 1 milhão de toneladas de amoníaco por ano.

No entanto, o financiamento do EHB destina-se à Fase 1, para cujo desenvolvimento – como mencionado – estou a contribuir com conhecimentos de engenharia italianos.

Em 2022, a NextChem (subsidiária do Grupo MAIRE) obteve o contrato Front End Engineering Design do projeto MP2X para a execução de serviços de engenharia incluindo estudos preliminares, tecnologia e revisão de processos. Análise quantitativa e logística e funções de engenharia necessárias para procedimentos de aprovação de projetos.

No passado mês de Fevereiro, o consórcio liderado pela Madoqua adjudicou à Tecnimont, outra subsidiária do MAIRE, um contrato para a prestação de serviços FEED (projecto integrado do electrolisador, unidade de separação do ar para produção de azoto, unidade de produção de amoníaco, bem como instalações de armazenamento e carregamento de navios), confirmando confiança no grupo italiano.