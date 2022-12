“Napoli é forte, mas achamos que podemos ganhar o Scudetto”

Milão -“Temos que pensar em ganhar o Scudetto. se mais tarde Nápoles Continue nesse ímpeto para chegar aos 100 pontos e conquistar o campeonato com mérito. Somos ambiciosos e não temos intenção de desistir.”. Estas são as palavras de Stefano pinosTreinador Milão, aos microfones do Sport Mediaset para “I Re del calcio” considerando o reinício da liga. O técnico rossoneri fala sobre sua excelente passagem na temporada passada, que levou à vitória do Scudetto: “Alcançamos esse valioso sucesso antes do tempo, porque quando você investe em jogadores jovens, espera ganhar um pouco mais no futuro. Conseguimos fazer isso imediatamente. Não prestamos atenção ao que dizem lá fora. Aproveitei as motivações dos jogadores: mesmo quando você ganhou, eles deram ao outro time uma porcentagem maior de vitórias, eu dizia aos meus jogadores todos os dias. Tenho de agradecer aos que não acreditaram em nós porque sempre nos deram algo a mais para atingirmos este grande objetivo.. “Acho que melhorei em três coisas: diferentes soluções táticas, relacionamento com meus jogadores e melhor comunicação com o mundo exterior.“- ele adiciona pinos -. Em um duplo desafio campeões com Tottenham Desligado contigo: “Será um encontro muito importante e motivador, pois faz muito tempo que o Milan não chega às oitavas de final. Vamos defrontar uma grande equipa orientada por um grande treinador.”