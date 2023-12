Lesão de Leo, o que filtra para o Newcastle: os portugueses se recuperam?

Muita atenção tem sido dada ao status de Raffaele Leo no Milan, que está se recuperando após a derrota de ontem à tarde para o Atalanta. O português está se recuperando de uma lesão no tendão sofrida contra o Lecce e tem como alvo o jogo de quarta-feira contra o Newcastle, conforme noticiado pela Gazzetta dello Sport.

Leo ferido, como ele está: as últimas

A turma de 99 perdeu o jogo contra os homens de Casperini por precaução. Na verdade, apesar da recuperação, Pioli não quis correr riscos.

Leo tem treinado no Milanello com sinais positivos e o próprio treinador admitiu na conferência pós-jogo que será organizado um amigável contra o Primavera para testar a sua condição física.

Se os sinais forem positivos, Rafa retornará ao elenco amanhã e será titular regular na partida de quarta-feira à noite contra o Newcastle (início das 21h).

O Milan precisa de pelo menos uma vitória para permanecer na Liga Europa: a contribuição do ex-jogador do Lille pode ser decisiva neste sentido, depois de ter falhado o jogo contra o Borussia Dortmund, no San Siro, devido a lesão (a equipa de Pioli perdeu por 1-3). Leo quer estar lá.

Jovic-Giroud no ataque eleitoral?

Porém, a verdadeira surpresa pode vir do ataque: depois do gol contra o Frosinone, Luka Jovic, que marcou ontem contra a Atalanta, fez um 2 a 2 provisório, e pode titular de forma sensacional no lugar de Giroud.

O centroavante francês, que marcou 8 gols no campeonato, foi contratado ontem. O brilhantismo de Jovic será mais eficaz nas lacunas deixadas pelos anfitriões.

A dúvida só será resolvida nas últimas horas antes do jogo: para o diabo será uma viragem decisiva.