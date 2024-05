Regulação emocional: uma questão de química

Estamos num momento de profunda concentração, imersos em nossos pensamentos ou ocupados com uma tarefa que requer atenção especial. De repente, um barulho alto nos acorda, nos trazendo de volta à realidade com medo. Esta sensação, que qualquer pessoa experimentará inúmeras vezes na vida, pode nos fazer compreender como as emoções desempenham um papel fundamental e quantos processos elas ativam no nível físico. Quando sentimos medo, nosso coração bate mais rápido, nossa respiração fica mais superficial e suamos mais.

O pensamento dominante acredita que o coração é a sede das emoções, enquanto o cérebro está preocupado com a racionalidade e os processos cognitivos. Na verdade, a ciência há muito reconhece que o coração tem uma função muito específica, que é transportar sangue, oxigénio e nutrientes por todo o corpo; Mas é o sistema nervoso que gera e regula as emoções.

Para confirmar esta teoria, que já foi amplamente confirmada por neurologistas, psicólogos e cientistas, um estudo foi publicado recentemente em natureza Criado por uma equipe de cientistas da Universidade de Dartmouth.

A peculiaridade desta pesquisa é que ela identifica e separa as áreas do cérebro que se preocupam em produzir emoções daquelas que as regulam e controlam. Regular o seu estado emocional significa ser flexível, mudar a sua forma de ver uma situação, e assim reajustar as emoções que sente em relação a essa situação: como quando não consegue olhar exclusivamente para o lado negativo de um determinado acontecimento, mas focar-se em algo diferente, mais aspectos positivos. Estados emocionais. Os pesquisadores usaram um scanner FMRI (ressonância magnética funcional que avalia o funcionamento de um órgão ou sistema) para examinar a atividade cerebral de algumas pessoas enquanto visualizavam diferentes cenas. Os pesquisadores primeiro mostraram-lhes uma imagem que normalmente provocava emoções negativas, como uma cena sangrenta ou um animal assustador; Em seguida, os participantes do estudo tiveram que reformular a imagem e tentar gerar ideias que a tornassem menos desagradável. Finalmente, foram confrontados com uma imagem neutra e depois com uma imagem positiva.

Este estudo permitiu identificar partes do sistema cerebral que são mais ativas quando as emoções são reguladas, como algumas áreas do córtex pré-frontal e áreas específicas do córtex superior, que também estão envolvidas no pensamento abstrato, a longo prazo. Representações do futuro e processos cognitivos complexos. Em indivíduos cujas áreas cerebrais estão mais ativas e funcionando melhor, os eventos e situações negativas têm menos impacto, pois essas pessoas conseguem ter maior controle sobre seu estado emocional.

“Esta investigação permitiu definir mais claramente a distinção entre dois tipos de emoções: emoções primárias, que partilhamos com outras espécies e são produzidas por áreas subcorticais do cérebro, e emoções mais complexas, que envolvem mais emoções.” Áreas e processos corticais associativos e cognitivos. “Portanto, as diferenças e relações entre essas duas vias, uma subcortical e outra cortical, foram melhor definidas”, diz Daniela Pirani, neurologista e radiologista da Universidade San Raffaele, em Milão.

As emoções básicas são principalmente emoções negativas: pense no medo, que é regulado por processos instintivos subcorticais, porque quando você teme pela sua vida, você não tem tempo para pensar, mas foge instintivamente, seguindo uma emoção rápida, repentina e repentina. Não é disciplinado. No entanto, estados emocionais, como a alegria, requerem processos cognitivos mais complexos, que se relacionam com o córtex cerebral superior.

“As emoções são então reguladas – continua Pirani – através do sistema nervoso periférico. O aumento da frequência cardíaca, a sudorese da pele e o rubor da face têm origem no hipotálamo ou na glândula pituitária, onde os hormônios também desempenham um papel central na produção e. controlando emoções.

Mas por que geramos emoções? Como explica o professor, se conseguimos produzi-los é porque os reconhecemos, e foi isso que Giacomo Rizzolatti entendeu na década de 1990 com sua teoria dos neurônios-espelho. Esta é uma classe de neurônios motores que disparam involuntariamente quando realizamos uma ação ou observamos uma ação realizada por outras pessoas. Esses neurônios nos permitem compreender as ações dos outros e compartilhar seus sentimentos por meio da empatia; Desempenham também um papel crucial na aprendizagem social através da imitação, tanto na primeira infância como na idade adulta. Em indivíduos cujos neurônios-espelho não funcionam adequadamente, podem ocorrer distúrbios que afetam a produção e regulação das emoções, como a síndrome do espectro do autismo.

“Existem diferentes mudanças na estrutura do cérebro que podem afetar nossa capacidade de produzir ou controlar emoções – diz Pirani – o autismo, na verdade, é causado por uma estrutura diferente do cérebro e por sistemas bioquímicos alterados. Depois, há alexitimia, ou. a incapacidade de sentir emoções, que pode depender do mau funcionamento muscular, que é fundamental porque se conecta aos sistemas corticais e subcorticais.

Os neurotransmissores, que são substâncias químicas que as células nervosas usam para se comunicarem entre si, também estão envolvidos na produção e regulação das emoções.

“Existe uma bioquímica nas emoções, onde intervêm diferentes substâncias para regulá-las. Pense na recompensa, que é fortemente influenciada pelo sistema de dopamina. Este último envolve estruturas que vão do mesencéfalo ao córtex, por isso é um neurotransmissor cujas propriedades possuem. foi bem definido”, explica Pirani.

O estudo da natureza também se concentra nesses aspectos. Na verdade, mostra como as substâncias psicotrópicas interferem especificamente com estes produtos químicos, mudando a nossa abordagem a acontecimentos e situações negativas. Segundo a investigação, é necessário que os tratamentos médicos rigorosos sejam acompanhados de tratamentos psicológicos, para aprender a regular o humor do indivíduo e para garantir que os tratamentos tenham efeitos duradouros e de longo prazo.

Segundo Daniela Pirani, este estudo ajuda a identificar melhor áreas do sistema cerebral com mau funcionamento, para intervir com tratamentos específicos e adequados a cada caso. Mas é claro que não existem diretrizes fixas, pois a abordagem terapêutica depende das especificidades do indivíduo.

A grande quantidade de estudos e teorias relacionadas às emoções e sua produção evidencia o grau de atenção que elas recebem. A esfera emocional de cada pessoa é diferente e complexa, e aprender a controlar e regular todos os estados de espírito que nos oprimem todos os dias é essencial para dar um nome ao que sentimos e compreendemos. Além disso, as emoções dão um contributo essencial para a relação com os outros e ajudam a compreender a sua personalidade: a empatia é o que nos permite criar ligações sociais profundas, sem as quais seríamos indivíduos isolados e isolados. Portanto, o empenho dos cientistas é certamente uma ajuda essencial para percorrer os caminhos muito complexos da emoção humana.