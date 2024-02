“Mulheres na Ciência”: A Universidade de Perugia celebra o “Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência” e entrega o “Prêmio Ursula Grauman”

Presidente da Universidade, Oliviero: “Uma testemunha mundial de excelência e dedicação”





(UNWEB) Perúgia. “Este dia, criado no mesmo espírito que a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015, decidiu ‘Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência’, tem como principal objetivo promover e incentivar a participação plena e igualitária das mulheres na ciência e importantes processos de tomada de decisão relacionados à relevância, tanto no campo educacional quanto no profissional.”

Isto foi confirmado pelo Reitor da Universidade, Professor Dr. Maurício Oliveira“, abertura, na Aula Magna,”Mulheres na ciência“, o evento celebrado pela Universidade de Perugia B”Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciênciapara convidar alunos do ensino médio a se aprofundarem em um tema O papel das mulheres na ciência Incentivar as estudantes, em particular, a tornarem-se plenamente elas mesmas e a seguirem as suas paixões, também graças ao estudo de disciplinas científicas, as chamadas STEM – Ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Também este ano este dia foi dedicado à memória do Professor Dr. Úrsula GrummanProfessor de Farmacologia do Departamento de Medicina e Cirurgia, Diretor do Centro Universitário de Microscopia Eletrônica da Universidade de Perugia e pesquisador de renome mundial na área de oncologia e doenças autoimunes.

Professora Ursula Graumann, um modelo para os jovens

“A inegável disparidade de género que se evidencia na escolha dos cursos de licenciatura, de facto – acrescentou o grande reitor Maurizio Oliviero – começa no ensino básico e é severamente punida. “Todos nós, portanto, a ação corretiva deve começar pelo incentivo ativo das meninas desde os primeiros estágios educacionais, transformando e remodelando a percepção cultural que limita suas opções acadêmicas – acrescentou o professor Oliviero – No nível universitário, mesmo na nossa universidade, conseguimos , graças a iniciativas como o equilíbrio de género, à descoberta da escassez de professores regulares, destacando a necessidade urgente de mudanças e iniciativas concretas, também a nível nacional. Hoje, é organizado com o valioso apoio da nossa Comissão Única de Garantia e Igualdade de Oportunidades é um exemplo disso.

No entanto, a promoção da igualdade de género na universidade representa apenas um primeiro passo, que deve ser seguido por um repensar de todo o pilar cultural. Neste sentido – concluiu o Reitor -, na nossa opinião, o elemento-chave é fornecer modelos femininos capazes de inspirar as jovens a alcançar objetivos cada vez mais ambiciosos, e os exemplos de cientistas e académicos como a Professora Ursula Graumann, a quem o prémio atribuímos apresentará hoje são nomeados, são um testemunho de excelência e dedicação: “Esperamos que isso constitua um alicerce na construção de um mundo mais equitativo e inclusivo”.

Então o professor entrou com suas saudações. Daniele BarbonoVice-presidente da Universidade de Recursos Humanos, Prof. Silvia FornariPresidente da Comissão Universitária de Garantia Individual (CUG) e professores Mirella Damiani E Maria Giovanna Ranalli, responsável pelas atividades STEM do CUG. A Diretora Geral da UniPg, Dra. Anna Fevolo, também esteve presente no evento.

Testemunhos dos Professores Capone e Nozza

Eles participaram deste evento e compartilharam suas experiências. Caterina Caponeo seguidor Departamento de Engenharia Civil e Ambiental SubordinarUniversidade de Perúgia E em contato, Débora NozaDo departamento Ciência da Computação SubordinarUniversidade Il Bocconi em Milão.

A Professora Capone esteve envolvida em numerosos projetos de investigação e acordos estabelecidos com os principais órgãos de gestão do serviço de águas em Itália pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Perugia, onde desenvolve a sua atividade voltada principalmente para o estudo de transitórios. em dutos sob pressão e técnicas de identificação de vazamentos em aquedutos.

No entanto, a pesquisa do Professor Noza está principalmente relacionada ao tema Processamento de linguagem natural Detectar e combater o discurso de ódio – o chamado Discurso de ódio – Mitigação de viés de algoritmo e análise de mídia social. Seu trabalho é fundamental para entender como as tecnologias podem ser usadas de forma equitativa e inclusiva na sociedade e nas comunicações digitais.

Prêmios escolares

No final da tarde realizou-se uma cerimónia de entrega de prémios escolares, precedida de uma cerimónia de entrega de prémios Ele mostrou um videoclipe em que a professora Ursula Grauman relembrou a fala do marido Ítalo Carmignani.

Professores Maria Giovanna Ranalli E Mirella Damiani Da Universidade de Perugia, em cooperação com um júri composto por professores. Andrea Capotorti, David Grauman, Giada Mondanelli, Anna Laura Picello As escolas vencedoras da terceira edição do “Prémio Ursula Grohmann” foram anunciadas e premiadas.

Categoria A: Um cientista que descobre e conta

Primeiro prêmio -Vídeo sobre Mona Minkara Lote 2SA3 do Instituto de Educação Superior Científica e Técnica “Majorana-Mittani” de Orvieto, concedido pelo Professor David Grohmann.

Segundo prêmio –Vídeos sobre Irene Júlio Curie Da turma 2T5 do Instituto de Ensino Superior Casata Gatabone de Gubbio, premiada pela professora Giada Mondanelli.

Além disso, um Mencionado Vídeo especial: Fabiola Gianotti, física e diretora do CERN em Genebra Para a turma 2O da Escola Secundária Científica Estadual Galeazzo Alessi de Perugia, ministrada pela professora Mirella Damiani.

Categoria B: A ciência é bela quando você a olha profundamente

Equivalência aos três primeiros lugares:

Primeiro prêmio – Claudia Goldin e a disparidade de gênero Da turma 2A-LI do Colégio Clássico “Federico Frezzi – Beata Angela” de Foligno – concedido pela professora Mirella Damiani.

Primeiro prêmio – Sistema de Posicionamento Global: Descubra a navegação por satélite Categoria 1B do Instituto de Serviços Técnicos, Econômicos e Profissionais “Casagrande-Cesi” de Terni – concedida pelo Professor Andrea Capotorti.

Primeiro prêmio – Hipátia (ΥπSimHipátia: uma viagem pela história e arquitetura Da turma 3A da Escola Secundária Clássica “Federico Frezzi – Beata Angela” de Foligno – premiada pela Professora Anna Laura Picello.