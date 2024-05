Argélia O homem que foi sequestrado por seu vizinho foi encontrado depois de 30 anos – notícias de última hora

As autoridades judiciais do estado de Djelfa (300 quilómetros a sul de Argel) detiveram hoje um homem acusado de raptar o seu vizinho há cerca de trinta anos. – Poço coberto em fazenda de ovelhas.





O Tribunal de Djelfa declarou isto num memorando.





Há dois dias, 12 de maio de 2024, o Ministério Público recebeu, através do departamento regional da Gendarmaria Nacional de El Jadid, uma denúncia contra uma pessoa anónima afirmando que o irmão do queixoso, Omar bin Omran, desaparecido há cerca de 30 anos , está na casa de um vizinho, dentro de um curral de ovelhas.”





“Na sequência deste relatório, o Procurador-Geral do Tribunal de Idrisiya (província de Djelfa) ordenou à Gendarmaria Nacional que abrisse uma investigação aprofundada e os agentes de justiça dirigiram-se à casa em questão.





O comunicado acrescenta que a pessoa desaparecida (B.A.) foi encontrada e o suspeito, o proprietário da casa, de 61 anos, foi preso.





O tribunal afirmou: “O Ministério Público ordenou que a vítima recebesse tratamento médico e psicológico, e o suspeito será apresentado ao Ministério Público imediatamente após a conclusão da investigação”.





O memorando conclui enfatizando que “o autor deste crime hediondo será julgado com toda a severidade exigida pelas leis da República”.





Um vídeo do homem sendo encontrado foi divulgado nas redes sociais da Argélia. Ele foi encontrado em condições deploráveis, vestindo roupas surradas e uma longa barba. De acordo com relatos da mídia local argelina, a família da vítima acreditava anteriormente que ela havia sido sequestrada e morta por grupos terroristas islâmicos armados ativos na Argélia na década de 1990, quando ela tinha apenas 16 anos.



