Ucrânia – Rússia, notícias de hoje ao vivo

A guerra impulsiona a defesa: boom do mercado de ações e receitas recordes

A guerra na Ucrânia e no Médio Oriente elevou a procura e os gastos com defesa em 2023 para um máximo histórico de 2.443 mil milhões de dólares (+6,8%), equivalente a 2,3% do PIB global. O impacto nos balanços dos grandes nomes do sector e nos seus preços bolsistas é o resultado directo. Para 2024, os analistas da área de research do Mediobanca esperam um novo aumento das receitas (+6%). No quadriénio 2019-2023, o retorno das ações das principais empresas de defesa aumentou 68,7%, o dobro dos +34,8% definidos pelo índice de ações global e continuou no primeiro trimestre deste ano (+22,8%) , que é um retorno três vezes superior aos +7,1% do Índice Mundial de Ações, com os grupos europeus (+42,3%) muito à frente dos grupos dos EUA (+8,6%). No entanto, as grandes empresas dos EUA ainda dominam o cenário, com uma quota de 74% do total, seguidas pelos grupos europeus com 22% e pelas empresas asiáticas com 4%. Os Estados Unidos, que incluem 15 empresas, também lideram em termos de números à frente da França, e três empresas ficam atrás; Dois grupos cada para Alemanha, Grã-Bretanha, Índia e Itália, que representam 19% das suas vendas europeias e 4,2% das suas vendas globais. A Lockheed Martin (US$ 55 bilhões em receita) é a rainha do setor, mas Leonardo também está entre os 10 primeiros (US$ 11,5 bilhões em oitavo lugar) e a Fincantieri em 25º (US$ 2 bilhões).

A Itália gastou “35,5 mil milhões de euros na defesa em 2023, o equivalente a 97 milhões por dia, com um aumento de +5,5% esperado para 2024”. No ranking global, ocupa o 12º lugar (com 1,5% dos gastos globais), enquanto a participação dos Estados Unidos é de 37,5% (US$ 916 bilhões), seguido pela China com 12,1% (US$ 296 bilhões), Rússia (4,5%) e Índia (3,4%). %) e o Reino da Arábia Saudita (3,1%). A classificação muda se tivermos em conta o impacto dos gastos no PIB: a Ucrânia está em primeiro lugar por uma grande margem de 36,7%, a Rússia está em sétimo lugar (5,9%), os Estados Unidos estão em 22º lugar (3,4%), e a China está em 69º lugar (1,7%). ) e a Itália ficou em 75º lugar (1,6%, 1,4% em 2013 e 2,8% em 1963). “Na sequência do pedido da NATO em 2014, a Itália está a aumentar gradualmente os seus gastos com a defesa com o objectivo de atingir o limiar de 2% do PIB até 2028”, observa a investigação. A conclusão é que a indústria europeia está em grande parte subordinada à indústria americana devido aos baixos gastos dos Estados-membros, à fragmentação institucional das políticas de defesa nacionais e à falta de propensão para a cooperação.

“Tornar as empresas mais competitivas passa pela consolidação industrial e pelo aumento das joint ventures, cujas vantagens são medidas em termos de aumento de eficiência, economia de escala e melhoria da interoperabilidade – concluem os analistas da área de investigação do Mediobanca – o investimento na defesa tem retorno e não só em termos de segurança, mas também em termos de flexibilidade, competitividade industrial e controlo dos sectores tecnológicos.”