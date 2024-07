Stellantis, a verdade sobre mobilidade: Tavares é conciso, não há mais tempo a perder

Mobilidade e sustentabilidade ambiental: a Stellantis encontra-se numa encruzilhada crítica e as decisões tomadas entre agora e os próximos meses serão fundamentais

Stellantisa gigante automobilística que nasceu da fusão entre… Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Grupo PSAEla se encontra em uma encruzilhada crucial. Por um lado, a pressão para acelerar a transição para… Mobilidade elétrica Ele está mais forte do que nunca. Por outro lado, os desafios a enfrentar são enormes, nomeadamenteAumento nos custos de matéria-primae escassez de semicondutores Incertezas geopolíticas.

Neste cenário complexo, o C.E.O Por Stellantis, Carlos Tavares, expressou recentemente alguma brevidade em relação à questão da sustentabilidade. Em entrevista a um jornal italiano. Tavares Ele afirmou que “Não há mais tempo a perderAlcançar os ambiciosos objetivos definidos pela empresa em matéria de eletricidade.

o CEO A gigante automobilística acrescentou:Os nossos ambiciosos objetivos de sustentabilidade só podem ser alcançados em conjunto“. Um pedido não tão velado dirigido também aos concorrentes, convidando-os a cobrar Desafios globais Que nos próximos anos definirá o ritmo Futuro sustentável.

Só o tempo dirá se Stellantis E Tavares Ela será capaz de atingir metas ambiciosas nesse sentido. Porém, uma coisa é certa: é tudo Setor automotivo Quem terá que tomar decisões difíceis e isso impactará muito nos cenários futuros.

Desafios da Stellantis: mobilidade e sustentabilidade futuras

Cenário global veja Preço das matérias-primas necessário para a produção Baterias, como o lítio e o cobalto, aumentaram significativamente. Isso afeta negativamente Rentabilidade dos carros elétricos. É importante lembrar a esse respeito que Stellantis Foram investidos recursos significativos em investigação e desenvolvimento no domínio das tecnologias de mobilidade eléctrica. A empresa anunciou planos ambiciosos para seu lançamento Dezenas de novos modelos elétricos nos próximos anos. Além de, Stellantis Ele coopera com algumas das principais empresas Fornecedores de baterias mundo para garantir o fornecimento adequado de componentes-chave.

A verdade sobre o deslocamento é que não há mais tempo a perder. Stellantiscomo acontece com todas as outras montadoras, deve Acelerando o caminho para a eletricidade Se quiser permanecer competitivo no mercado global. Os desafios a enfrentar são certamente enormes, mas O futuro da mobilidade é elétrico Stellantis não pode se dar ao luxo de ficar para trás.

Apesar disso, um dado Falta de tangibilidade Isso aumentou o medo entre analistas e ativistas ambientais Stellantis Não fazer o suficiente para resolver Crise climaticaespecialmente considerando o atraso da empresa em relação a alguns dos seus principais concorrentes no mercado Lançamento de novos modelos elétricos.