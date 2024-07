Benedetta Rossi, o que você fará com os sete milhões que Mondadori ganhou: admitir tudo sem vergonha

A notícia chocou os fãs: Benedetta Rossi foi “comprada” pela Mondadori. Agora a blogueira de culinária revelou o que fará com os 7 milhões de euros que ganhou.

Novidades nos últimos dias da aquisição da marca Benedita Rossi Por Mondadori Isso abalou os fãs que ficaram surpresos e um pouco chateados traição.

lá Blogueiro de culinária Que nos últimos anos se tornou um dos mais seguidos, o público sempre esteve dividido entre quem o adora por ser tão simples, o clássico ao lado, e quem o critica. pela mesma razão.

Muito simples, quase “garota do campo”, Eles a repreendem por seu jeito pé no chão, por ser um pouco desajeitada na cozinha e até usar ingredientes congelados. Mas força e sucesso Parabéns! Eu sou apenas isso. Saiba conversar com as pessoas, mesmo aquelas que nunca cozinharam um ovo, e ensine-as a cozinhar alguma coisa.

Isso nunca subiu à cabeça dela. É por isso que descobrir “Ela se vendeu.” Para tal gigante, parece uma traição aos valores em que sempre afirmou acreditar. Mas o que fará agora com os 7 milhões de euros que recebeu?

Benedetta Rossi: O que você fará com os milhões da Mondadori?

Em cerca de 10 anos Benedita Rossi E seu marido Marco Gentile Eles construíram um império. Mas ela sempre permaneceu humilde e esse foi o seu sucesso. Mas por que os fãs se perguntariam sobre tal decisão? Especialmente à luz de suas declarações anteriores. Em 2021, o simpático blogueiro de culinária entrevistou Revista FQ Ele falou com cuidado sobre as ofertas que chegaram. Quando questionado se era verdade que rejeitou uma importante proposta de cooperação, respondeu: “Não gostei da proposta, estava longe do meu jeito de ver as coisas. Para mim seguidores não são números, são pessoas. Meu discurso não é um discurso, acredito muito nisso”.

Mas hoje algo mudou. Ele disse sim à proposta da Mondadori de adquirir 51% da empresa que administra a propriedade intelectual e os direitos de imagem das mulheres. Ele diz que quer chegar a 70%.

O que mudou

Através das redes sociais Benedita Rossi Juntos como sempre com o marido Marco Gentile Ele queria tranquilizar os fãs e explicar o que estava acontecendo. Os dois admitem que a decisão evoluiu ao longo do tempo, devido ao crescimento inesperado do seu negócio. eu confesso Marco: “Há também uma vertente de gestão da empresa que temos de admitir que há anos que já não nos sentimos adequados, a dimensão que a nossa empresa atingiu é tal que não temos as competências de gestão necessárias.”

Mas eles estão tranquilos: “Para nós nada vai mudar: seremos sempre Benedetta e Marco, como vocês viram ao longo dos anos, só agora receberemos o apoio de pessoas que conhecemos bem e nos sentiremos como uma família por termos colaborado por mais de oito anos.”