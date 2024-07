Você pode recuperar descontos devidos de anos anteriores: como fazer

Deduções e como recuperá-las de forma prática e rápida Aprenda como fazê-las caso tenha esquecido de fazê-las em anos anteriores.

Em alguns casos, pode acontecer que você esqueça de incluir o arquivo Descontos Nos anos anteriores, quando isso acontecia, era natural pensar se poderia ter acontecido Recuperar. Em algumas circunstâncias pode acontecer que você esqueça Renda deveriam ter sido incluídos ou, pelo contrário, foram incluídos descontos superiores aos devidos. E em todos esses casos há um SoluçãoVamos ver o que diz a legislação sobre esse assunto.

Como resolver deduções pendentes

de acordo com legislação É possível tratamento Ao anúncio enviado com erros, e revisão O documento que já foi enviado, como dissemos, pode referir-se a diversas situações. Por exemplo, se em 2022 forem gastos 3.000€ para a realização de obras pelas quais é devida uma dedução e as despesas não estiverem incluídas na declaração de 2023, infelizmente essas despesas não podem ser contabilizadas. Adição É deduzido em sua declaração de imposto de renda de 2024.

No entanto, será possível recuperar enviando Declaração complementar Quanto ao ano de 2023, neste caso haverá efetivamente uma declaração complementar a favor do contribuinte. Nesta unidade você precisará Indica Despesas e honorários relacionados ao trabalho realizado. Assim, o imposto devido será reduzido e o imposto será reconhecido Pagamento Ou um Imposto de crédito.

Todos os descontos esquecidos podem ser reembolsados

Infelizmente nem todos Esquecendo Pode ser corrigido, através de publicidade complementar será possível cobrir apenas algumas despesas. Deve ser determinado que este é o caso documento Deve ser apresentado antes quinto ano Após o prazo para envio do formulário. As despesas realizadas em 2022 poderão ser reembolsadas até 2028.

Até 31 de dezembro deste ano, por exemplo, todas as despesas incorridas em 2018 que deveriam ter sido incluídas na declaração de 2019 poderão ser recuperadas. revisão Declaração de anos anteriores, será necessário apresentar uma nova e preenchê-la na íntegra. No novo Portanto, o anúncio também deve conter quaisquer taxas dedutíveis não mencionadas no anúncio anterior. o crédito O que você vai sair pode ser informado na sua declaração de imposto de renda do ano corrente, caso ela ainda não tenha sido apresentada. Em vez disso, naquele ano nas próximas Como excedente resultante do anúncio de anos anteriores.