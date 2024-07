Rc Auto, OK para portabilidade de dados de caixa preta em projeto de lei de concorrência: o que está mudando – QuiFinanza

Luz verde para mover Dados da caixa preta entre diferentes empresas. Entre as regras da proposta de lei da concorrência acaba de ser aprovada em Conselho de Ministros, há também uma que permite a portabilidade de “caixas negras” de automóveis em caso de celebração de apólice com uma nova empresa. Uma medida que, segundo as intenções da Memet, aumentaria a concorrência e contribuiria assim para a redução dos preços dos seguros automóveis, cada vez mais crescentes.

Função de caixas pretas

Caixas pretas são dispositivos instalados nos veículos da frente Desconto no prêmio do seguroQue registra todos os dados de movimento e localização dos carros.

São dispositivos eletrónicos que fornecem informações sobre a condução de um cliente, desde o total de quilómetros percorridos, aos tipos de estradas percorridas, aos tempos de viagem durante o dia e a noite, permitindo às empresas fazer uma avaliação mais precisa. Preços e política de risco.

O incentivo está cada vez mais incluído nos contratos, desde que haja dados disponíveis Não é compartilhado Com a nova empresa em caso de mudança para um novo Auto TPL.

O governo explicou que os dados, concordando com esta disposição, “devem ser fornecidos nas formas habitualmente utilizadas para garantir a continuidade do serviço de processamento de dados da nova seguradora”, mas decidiu que para poder utilizar a seguradora “ terá que pagar um Taxa única Para benefício da empresa que gerencia o dispositivo eletrônico.

Nova regra sobre portabilidade

De acordo com o último relatório do IVASS, quem instalou uma caixa preta no carro conseguiu economizar até 22% no preço das apólices de seguro. Hoje eles serão aprox. 8.000.000 Caixas pretas na Itália 17,8% Um dos contratos da Motor TPL prevê a instalação do aparelho, que está instalado em aproximadamente 20% da frota de veículos do país.

Com a norma incluída no projecto de Lei da Concorrência, a Lei do Mimit estabelece que os dados provenientes de caixas negras “devem ser acessíveis ao segurado, gratuitamente, em formato estruturado, de forma comummente utilizada e legíveis por dispositivo automático” e por isso espera-se um “mecanismo de transmissão” dos dados registados pelas caixas negras que o consumidor pode solicitar, através da seguradora, à empresa que gere os dispositivos eletrónicos.”

“Com o objetivo de incentivar a procura no setor segurador – lemos no texto – e reduzir o fenómeno da fidelização forçada, e assim aumentar a concorrência e reduzir custos, as seguradoras estão proibidas de apresentar cláusulas contratuais que Impedir ou restringir o direito “O segurado deverá, sem custos e no vencimento do contrato anual, cancelar os dispositivos eletrônicos de monitoramento de dados da atividade comercial de veículos automotores (a chamada caixa preta) ou multas em caso de devolução após o término do contrato. ”

Além disso, o Ministério chefiado por Adolfo Orso acrescenta que “está prevista a criação de um sistema de informação, sob a supervisão do Ivass, sobre as relações de seguro não obrigatório, a fim de tornar mais eficaz a prevenção e o combate aos comportamentos fraudulentos”.

“Os custos relacionados com o estabelecimento e gestão do sistema de informação antifraude são suportados inteiramente pelas companhias de seguros participantes”, escreve Memet.