Inter, mudanças no Conselho de Administração de Mídia e Comunicação: Kanu como presidente. Ralf…

Após a mudança oficial de propriedade do Inter, com a mudança da Suning para a Oaktree, o trust californiano está aos poucos organizando todas as etapas burocráticas para assumir o controle da empresa. Entre as diversas questões a resolver, como explica Calcio e Finanza, estavam também as relacionadas com os conselhos de administração das subsidiárias Inter Media e Communication e Inter Brand. O portal escreveu: “As reuniões das duas empresas para renovação dos seus conselhos de administração realizaram-se no passado dia 4 de junho. Em particular, no que diz respeito à Inter Media e Comunicação, no dia 27 de maio de 2024, foram apresentadas renúncias ao conselho de administração por Stephen Zhang, Ying Ruohan e Zhu Qing, representantes da Suning, razão pela qual todo o conselho de administração expirou.