Carros elétricos Spinnrel: o motor italiano que pretende revolucionar o mercado e nos libertar da China

Chama-se ‘Spinrel’ e, segundo os seus criadores, tem tudo para revolucionar o mercado da mobilidade elétrica. O Green Silence Group – um pólo industrial composto pelas três empresas lombardas Settima Meccanica, Spin e Motive e financiado pelo fundo de private equity Xenon – apresentou uma nova geração de motores elétricos na Feira Internacional de Tecnologia de Veículos em Colônia, Alemanha. A principal inovação é a eliminação dos ímãs permanentes, que permitem o funcionamento do motor, e hoje são compostos por até 30% de terras raras. Comparados com os motores convencionais, os “motores rotativos” prometem reduzir a poluição – ambiental mas também acústica – e sobretudo aumentar a eficiência energética.

Como funciona o “Spinrel”.

“Os fusos não operam, como tradicionalmente fazem os motores elétricos, através de diferenças nos fluxos magnéticos gerados por ímãs permanentes, mas através de cavidades especialmente estudadas e projetadas que criam vazios e sólidos.” Abre Alessandro Tassi, CEO da Spin, uma das três empresas que compõem o Grupo Green Silence. Tassi continua que essa alternância entre cavidades de ar cheias e vazias é capaz de dar partida no motor e fazê-lo funcionar com mais eficiência. Após três anos de investigação e dois anos de engenharia, os “Spinrels” estão finalmente disponíveis no mercado e pretendem conquistar o setor da mobilidade elétrica. “Essa tecnologia é adequada para qualquer veículo, seja industrial ou comercial”, afirma Tassi. Também pode ser usado para todos os outros componentes de um carro que precisam de motor: limpadores de para-brisa, direção, freios, vidros e muito mais.

Dependência da China

Uma das principais vantagens que Spinnrels oferece é a possibilidade de estar livre do uso de elementos de terras raras, um grupo de 17 elementos químicos utilizados em muitas tecnologias-chave para a transformação ambiental, incluindo motores elétricos. A utilização de elementos de terras raras apresenta sobretudo dois problemas. A primeira diz respeito a aspectos geopolíticos, porque a China controla cerca de 37% das reservas mundiais destes elementos químicos, e é o maior exportador do mundo. Até agora, a Europa importa uma parte significativa das suas terras raras de Pequim, e só nos últimos anos se dotou de uma estratégia própria para celebrar acordos comerciais com outros países terceiros e acelerar o processo de extracção também em solo europeu. O segundo obstáculo é ambiental: as terras raras requerem um processo de extração e processamento que não só é complexo, mas também altamente poluente. No entanto, se todo o ciclo de vida for tido em conta, a pegada ambiental de um automóvel eléctrico é inferior à de um automóvel a gasolina ou diesel. No entanto, há um impacto no meio ambiente. Quase não é mencionado.

Duplo benefício para o meio ambiente

A pegada ambiental dos veículos elétricos é afetada principalmente pela utilização dos chamados “materiais críticos”, uma categoria que inclui não apenas elementos de terras raras, mas também outros, como o lítio, utilizado em baterias. Pelo menos uma solução parcial para este problema poderia vir de inovações tecnológicas como os “Spinrels”. “A redução do impacto ambiental é enorme, eu diria no agregado, tanto a montante como a jusante”, explica Alessandro Tassi. “Uma vez que o uso de elementos de terras raras foi completamente eliminado, as atividades de mineração que têm um forte impacto no meio ambiente podem, portanto, ser evitadas.” Mas também a jusante, porque “a ausência de ímanes torna os motores recicláveis”.

Na capa: fábrica de veículos elétricos da BYD em Changzhou, China (EPA/Alex Plavevski)

